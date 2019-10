Un gol anulado no desconto permite ao Castilla derrotar o Pontevedra (2-1)

Partido entre Real Madrid Castilla e Pontevedra © Mosrey Fotografía Partido entre Real Madrid Castilla e Pontevedra © Mosrey Fotografía Partido entre Real Madrid Castilla e Pontevedra © Mosrey Fotografía

Nin as baixas que presentaba o Real Madrid Castilla nin o suposto orgullo ferido pola malleira encaixada unha semana antes. Nada serviu a un Pontevedra de dúas caras, que repetiu erros en Valdebebas para practicamente entregar o partido nos primeiros 15 minutos e que a punto estivo de emendar a plana nun gran segundo, pero evitouno o colexiado anulando un gol aos granates na última acción do choque.

A primeira parte volveu ser pouco menos que unha película de terror para os granates. Cunha defensa de manteiga e unha falta aínda máis alarmante de pólvora en ataque, os de Luismi empeñáronse en defender "coa mirada" e fallando as poucas, pero claras ocasións de gol das que dispuxeron, ademais de dar sempre a sensación de non saber moi ben a que xogar.

Perdidos no campo, sen argumentos futbolísticos que non fosen o envío de balóns en longo aos que nunca chegaba Adiguibe, os granates pareceron durante ese primeiro tempo absolutamente perdidos, vagando como almas en pena resignadas á súa sorte, o que fixo que o Real Madrid Castilla nin sequera vísese obrigado en ningún momento para espremerse nin exhibir o mellor do seu repertorio.

Calquera balón filtrado ás costas dos defensas pontevedreses era un pesadelo e o filial merengue sentíase moi cómodo, coa pelota na súa poder, esperando con paciencia a ocasión de morder á débil defensa visitante.

Pouco máis de cinco minutos transcorreran cando os de Raúl adiantábanse. Foi como consecuencia dun centro de Baeza que dá na espuela de Pol e cae nos pés de Ayoub, que chegou desde atrás absolutamente só para bater con facilidade a un vendido Edu.

Unha chegada, un gol, o que non sucedería na área contraria pouco despois. Álvaro Bustos rouba e cede ao bordo da área pequena. Adiguibe, en lugar de rematar de primeira, tenta un control complicado, para terminar metendo o punteira pero con tempo para que Guillem xa situado baixo paus, salve o empate.

Perdoou o cadro granate, e non o faría o merengue. Un pase filtrado de Blanco entre os centrais. Baeza que gaña a acción a Pol Bueso e fai o segundo. Ían 13 minutos. De novo os de Luismi vían como a montaña para escalar era xigante case antes de empezar a expedición.

O único recurso co cal os visitantes parecían superiores eran as accións a balón parado, nunha delas puido recortar Romay, pero o seu remate de cabeza á saída dun corner rexeitouno o traveseiro.

Pouco máis ata o descanso, salvo un novo remate de Adiguibe, a centro de Nacho López, que o atacante mandou ás nubes.

E a segunda parte comezou de forma parecida, aínda que cun Pontevedra que aproveitaba as alegrías defensivas dun Real Madrid Castilla máis preocupado de buscar o terceiro que de coidar a súa vantaxe. Así, de novo tras un corner, tívoa Romay. O seu remate de cabeza salvouno Altube sen que Adiguibe chegase máis que a golpear ao porteiro.

Coma se fose un punto de inflexión, o Real Madrid Castilla veuse abaixo e o Pontevedra pasou de dominado a dominador. Os granates soltáronse e ofreceron unha cara diametralmente oposta e cambiada, para mellor, do que fixeran ata entón.

Adiguibe, aos 53 minutos, estrelou no traveseiro un centro de Nacho López, cando parecía incrible non metela entre os tres paus. Unha vez máis volvera a desperdiciar unha ocasión clara o equipo granate, que podería meterlle no partido.

Tentou envorcarse o Pontevedra, á conta de expoñerse ás perigosas contras dos locais. Nunha delas tivo o Real Madrid Castilla a súa única chegada de todo o segundo tempo, que finalizou cun centro ao segundo pau que rematou Jordi ao traveseiro.

Ata que, por fin, ao quinto intento, Adiguibe atopaba o gol. Foi como consecuencia dun gran pase de Álex Fernández cara a Álex González, que se foi e puxo un centro perfecto paralelo á área de meta, que salvou a toda a defensa e porteiro local ata chegar a Adiguibe, que esta vez si, rematou de primeira a porta baleira.

Se o paso adiante do Pontevedra, deixando no vestiario a súa inútil aposta polo fútbol directo, fixera dubidar ao Real Madrid Castilla, encaixar o gol terminou por descentrarlo. Os brancos perderan o control do balón e con el o mando do partido. Agora eran os visitantes os que mandaban e daban sensación de poder conseguir bastante máis. De feito Víctor Vázquez tivo o empate, pero evitouno Altube.

O que seguiu foi un permanente acoso sen chegar á derriba do Pontevedra sobre a área dun Real Madrid Castilla tocado, incapaz practicamente de pasar do centro do campo nin de inquietar a Edu. Os granates foron moito mellores, pero o seu dominio e mellor fútbol apenas lle deu para máis que levar o nerviosismo aos brancos e á bancada. Ata o desconto. Aquí todo puido e debeu cambiar.

Cada acción a balón parado era un suplicio para os locais e Víctor Vázquez rematou unha delas desviado, en moi bo posición. Ata que, na última acción do tempo engadido, superado o minuto 94, un corner que lanzou Álex Fernández, terminou tras varios remates e rexeites co balón no fondo da portería madrileña.

Era o máis que merecido empate, pero o árbitro anulou o tanto a pedimento do seu asistente, en remate de cabeza de Romay, sinalando fóra de xogo de Javi Pazos, que non chega a tocar o balón, pero que era o máis fácil e cómodo se se ten en conta o escenario e rival que o Pontevedra tiña enfronte. No tumulto que se formou rodeando ao asistente, Luismi, que acudira desde o banco para celebrar o gol, resultou expulsado por estar fora da área técnica.

REAL MADRID CASTILLA (2): Altube; Guille, Chust, Javi Hernández, Fran García; Baeza (Dotor, minuto 90), Blanco, Ayoub (Bravo, minuto 69); Marvin (Feuillassier, minuto 77), Pedro e Jordi.

PONTEVEDRA CF (1): Edu; Nacho López, Víctor Vázquez, Pol Bueso, Álex González; Álex Fernández, Berrocal; Álvaro Bustos (Rivera, minuto 84), Romay, Pedro Vázquez (Javi Pazos, minuto 73); e Adighibe.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (Andalucía), auxiliado nas bandas por José Francisco García Lozano e Francisco J. Expósito Jaramillo. Expulsou con vermella directa ao adestrador do Pontevedra, Luismi (minuto 94). Amoestou a Ayoub, Blanco e Javi Hernández, no Real Madrid Castilla e a Álex González, Adiguibe, Víctor Vázquez e Nacho López, no Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 5: Ayoub. (2-0) Minuto 13: Baeza. (2-1) Minuto 61: Adiguibe.

Incidencias: Estadio Alfredo Di Stéfano (Valdebebas-Madrid). Uns 700 espectadores, con presenza de afeccionados da pena "Territorio Granate", como cada vez que o Pontevedra xoga en terras madrileñas.

