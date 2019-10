Javi López fai saltar as alarmas cunha preocupante lesión no primeiro adestramento da semana

Javi López é atendido tras caer lesionado no adestramento celebrado en Cerponzóns © PontevedraViva

As malas noticias non adoitan vir soas. Javi López lesionouse no primeiro adestramento semanal do Pontevedra Club de Fútbol, celebrado no campo de fútbol de Cerponzóns, facendo saltar as alarmas pola maneira na que se fixo dano.

Tratábase dunha das últimas accións da sesión, nun exercicio no que só participaban os futbolistas que non actuaron de titulares ante o Atlético B. Nunha pugna con Jaouad, o extremo realizou un mal apoio coa súa perna esquerda e caeu ao chan entre evidentes síntomas de dor.

Rapidamente achegáronse o resto de compañeiros e membros do corpo técnico, preguntando se se trataba da mesma xeonllo que se danou hai un ano e que lle tivo en branco a maior parte da pasada tempada, ao romper o ligamento cruzado.

"Es la otra", sinalou xa desde o primeiro momento o propio López, visiblemente afectado ao temer que se trate dunha nova lesión de longa duración. Ao final, tras ser atendido no propio terreo de xogo polo fisioterapeuta do club, Manu Barros, o andaluz retirouse ao vestiario coxeando de maneira ostensible.

A revisión médica e as posteriores probas que previsiblemente lle realizarán nos próximos días determinarán o alcance exacto da doenza, pero xa parece segura a súa ausencia canto menos no próximo encontro. Un duro golpe para un xogador que empezaba a entrar de novo no equipo e que foi o autor do único tanto granate no último choque ligueiro.

EDU SOUSA, MOLESTIAS MUSCULARES

Javi López únese desta maneira na enfermería a Campillo, ausente na sesión e que se recupera dunha doenza muscular, e a Edu Sousa, que pediu o cambio o domingo ao sentir dor na zona isquiotibiaa.

Polo momento, á espera de que lle sexa realizada unha ecografía, o gardameta traballou a menor ritmo, aínda que confía en que se trate unicamente dunha sobrecarga e poida estar recuperado para viaxar a Madrid.