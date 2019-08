O pontevedrés Pablo Graña consegue a primeira medalla de ouro para España no mundial de Hungría

Teresa Portela durante unha competición © Fegapi Adrián Sieiro e Sergio Vallejo no mundial de Szeged © Fegapi

O primeiro ouro da delegación española no mundial de piragüismo sprint que se está celebrando estes días na cidade húngara de Szeged ten acento pontevedrés. Este venres, ás 15.10 horas, tivo lugar a final do C2 200 na que Pablo Graña e o seu compañeiro Alberto Pedrero proclamáronse campións do mundo.

A embarcación española dominou a regata desde a saída, con todo a apertada chegada a meta, a escasas décimas do barco polaco, atrasou uns segundos a celebración dos padeeiros ata que os xuíces confirmaron que foron os españois, que remaban en cálea seis, os gañadores da proba.

O padeeiro cangués do Náutico Rodeira, chegou a Pontevedra no 2015 para adestrar baixo as ordes dos técnicos do CGTD, unha preparación que deu os seus froitos coa consecución da súa primeira medalla de ouro en categoría absoluta nunha competición destas características. Antes xa fora campeón en categoría júnior e subcampión sub 23.

A xornada deparou outras alegrías para o piragüismo da comarca de Pontevedra e Arousa coa clasificación para as finais do K1 200 e K4 1000 de Teresa Portela e Iago Monteagudo, respectivamente. Ademais, Sete Benavides e Antoni Segura lograron o bronce no C2 500.

O lado amargo do deporte padecérono esta vez Adrián Sieiro e Sergio Vallejo. A parella do Piragüismo Poio partía como un dos favoritos para coarse no podio do C2 1000, con todo, unha mala xornada acabou co soño dos pontevedreses, que quedaron fóra da final despois de terminar quintos na semifinal. Ambos os padeeiros confiaban en obter o pasaporte para Tokio neste mundial, algo que xa non será posible, pero aínda teñen opcións de conseguilo no próximo Europeo.