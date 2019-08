Teresa Portela fai historia en Hungría e encara os seus sextos Jogos Olímpicos

A padeeira Teresa Portela conseguiu, este sábado, o billete de ouro aos Xogos Olímpicos de Tokio ao terminar a final de K1 en 200 metros do Mundial de Hungría, que está a disputarse este días, entre as cinco primeiras da súa disciplina.

Portela logrou o seu pase directo á final ao terminar primeira a proba previa cun tempo de 39.23. En segunda e terceira praza fixérono a ucraína Mariia Kichasova e a serbia Milica Starovic. Con este resultado, demostrou estar nun momento de inmellorable estado físico.

Na proba deste sábado, que comezou ás 11:30, a padeeira do Morrazo cruzou a liña de meta ao mesmo tempo que a danesa Emma Aastrand, polo que se gañou un merecido terceiro posto na competición mundial que a manda directamente á súa sexta participación nos JJOO. Un feito histórico, non só para a pontevedresa senón tamén para o deporte.

Á galega acompañarana a neozelandesa Lisa Carrington, que conseguiu o ouro na final; a polaca Marta Walczykiewicz, prata na devandita proba, Aastrand e Kichasova.

Pola súa banda, Roi Rodríguez, do Kaiak Tudense, non tivo o seu mellor día e, despois de pasar á final en terceira posición, non consegue a praza para os Xogos ao terminar oitavo a proba definitiva de K1 de 1000 metros masculina.

Consulta os resultados do Mundial de Piragüismo de Hungría.