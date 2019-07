Alicia Bouzas pecha o Nacional Infantil de natación coa súa segunda medalla, no 800 libre

Broche de prata para Alicia Bouzas no Campionato de España Infantil de Natación que este martes chegou ao seu fin nas piscinas de Picornell, en Barcelona.

A deportista do Club Natación Galaico, que o luns se proclamara subcampioa nacional no 400 libre, conseguiu a súa segunda medalla de prata do campionato na proba do 800 libre.

Bouzas finalizou a proba cun tempo de 9:16.72, o que supón rebaixar a súa mellor marca persoal. Quedou lonxe do ouro que conseguiu Elena Margüello (CN Las Anclas) cun rexistro 9:06.03, pero amarrou a prata con marxe sobre Martina Gómez (Universidad Sevilla) que levou o bronce con 9:19.56.

Este resultado confirma a gran progresión da nadadora pontevedresa, que nas dúas finais disputadas conseguiu mellorar as súas marcas codéandose coas mellores nadadoras nacionais da súa idade.