Catro nadadores defenderán o Natación Galaico no Campionato de España de Inverno

Aproxímase a primeira gran competición da tempada na natación española, e o Galaico quenta motores para ela.

Xixón acollerá entre os días 14 e 17 de novembro o Campionato de España de Inverno, cita para a que están clasificados catro nadadores do club pontevedrés.

No Nacional de piscina curta estarán Bea Gómez Cortés, María Vilas, Carla Goyanes e Daniel Sánchez co obxectivo nalgúns casos de pelexar polas medallas nas súas respectivas probas.

Bea Gómez e María Vilas, as deportistas con categoría olímpica do Galaico, serán as que afronten un calendario máis esixente. Así a primeira nadará os 100, 200 e 400 metros estilos e os 200 e 800 libre, mentres que Vilas competirá nos 200 e 400 estilos e os 200, 400 e 800 libre.

Pola súa banda Carla Goyanes está inscrita nos 200 e 400 estilos, os 400 libre e a 200 bolboreta, pechando o equipo Daniel Sánchez nas probas de 50 e 100 costas e os 100 estilos.