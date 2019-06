O Froiz, mellor equipo amateur despois da proba en Portugal

O Froiz arrasou esta fin de semana na proba final do Gran Premio disputada en Portugal. Durante o desenvolvemento da mesma, o grupo pontevedrés deixou verse como un gran bloque entre os profesionais do pelotón, finalizando como o mellor equipo amateur desta competición.

Os deportistas da escuadra galega mantivéronse moi regulares durante todo o transcurso da actividade, chegando a meterse no top 10 en todas as etapas por equipos. Mención especial merecen Diego Noriega, que, nesta última xornada, logrou finalizar no décimo quinto posto, e Iván Martínez, décimo sexto nas clasificacións individual e xeral. Ademais, tanto Noriega como Lestido formaron parte dos grupos de cabeza de carreira nas etapas máis importantes da competición.

Como resultado dun gran traballo por parte dos compoñentes do cadro pontevedrés, o Froiz conseguiu un merecido terceiro posto na xeral por equipos, poñendo, así, punto e final a unha boa semana de resultados e obxectivos cumpridos.