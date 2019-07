Arozamena consegue para o Froiz a medalla de prata no Campionato de España

Unha medalla de prata que sabe a gloria,. Así pechou o Grupo Deportivo Supermercados Froiz a súa participación no Campionato de España de Ciclismo en Ruta disputado esta fin de semana en Murcia.

A calor foi o protagonista dunha carreira na que os ciclistas tiraron de épica para chegar á liña de meta e na que Jesús Arozamena conseguiu o subcampionato na categoría elite.

O arranque da proba en liña estivo marcado por unha intensa loita pola fuga que se dilatou ata preto do quilómetro 100.

O profesional Gorka Izaguirre conseguiu marcharse na cabeza primeiro. Despois foi Jesús Herrada e finalmente Luís León Sánchez e Afastando Valverde os que conformaron o trío primeiro na cabeza que se reduciu a dueto (Valverde-Sánchez) que se xogaría o triunfo, vencendo o actual campión do Mundo, Alejandro Valverde.

Por detrás, a 16 segundos, cruzou a meta Herrada, e só dous segundos despois chegou un grupo de 16 unidades no que se atopaba Arozamena. O ciclista do Froiz entrou en meta no posto 12º, pero descontando aos profesionais conseguiu subirse ao segundo chanzo do podio en categoría elite, só por detrás de Julio Alberto Amores (Electro Hiper Europa) e con Jorge Martín Montenegro (Aluminios Cortizo) bronce.