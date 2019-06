O surafricano Marc Pritzen reforza o Froiz ata final de tempada

O Grupo Deportivo Supermercados Froiz refórzase para afrontar o tramo final da tempada.

Faio ademais cunha promesa internacional, o surafricano Marc Pritzen.

O xove ciclista, de 20 anos, é o actual campión de fondo na estrada do seu país, cuxo goberno outorgoulle unha bolsa para que se poida dedicar e tempo completo ao deporte.

Pritzen, que permanecerá no Froiz polo menos ata final de curso, debuta leste mesma fin de semana co equipo dirixido por Evaristo Portela no País Vasco.

Concretamente estará na Volta a Bizkaia, unha rolda de tres etapas na que tamén compiten Jorge Suárez, Jake Wright, Aaron Mariño, Diego González, Carlos Amil e Marcos Navarrete.