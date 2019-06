O Naval de Pontevedra, vencedor da 25 edición da Baixada do Umia

A 25ª edición da Baixada do Umia de piragüismo tivo protagonismo pontevedrés coa vitoria na clasificación xeral do Club Naval de Pontevedra (1.444 puntos) por diante do Ría de Betanzos (1.326 puntos) e Confraría de Pescadores de Portonovo (1.263 puntos).

Na proba, plenamente consolidada no calendario autonómico de ríos e travesías, participaron preto de 450 deportistas pertencentes a 34 equipos galegos.

As embarcación do Piragüismo Vilaboa de Breixo Buján xunto co seu compañeiro Diego Castro foron os primeiros en cruzar a liña de meta en kaiak sénior por diante da parella do Kayak Tudense de Aarón Diéguez e Raimon Gastaldo, mentres que en terceira posición cruzaba a liña de meta a parella do Vilaboa formada por Rubén Pazos e Alberto Conde.

A modalidade de canoa deixou como vencedores a Óscar Graña e José Sánchez (Kayak Tudense) no C-2 sénior masculino. En segundo lugar cruzaban a liña de chegada a dupla do Ría de Aldán formada por Rubén Paz e Alejo Filgueira, e na terceira entraban Pedro e Pablo Reguera (Ría de Aldán).

Na categoría sénior feminina Aracelia Menduiña xunto a Cintia Fernández do Club Ría de Aldán lograron a medalla de ouro, as medallas de prata e bronce foron a parar a Carmela Menduiña xunto a Paula Ferradás (Ría de Aldán) e a Noelia Martínez e Andrea Gallego (Naval de Pontevedra) respectivamente.

A nivel individual destaca a vitoria en K-1 de Antonio Palmas (Piragüismo Vilaboa), sendo segundo Jaime Sobrado (Piragüismo Olívico) e terceiro Jesús Rodríguez (Fluvial O Barco).

Laura Pérez (Ría de Betanzos) facíase pola súa banda coa medalla de ouro sénior feminina, con Ángela Rodríguez (Breogán) prata e Antía Naveiro (Breogán) bronce.

Na modalidade de canoa o primeiro posto foi para Manuel Garrido (Kayak Tudense). Segundo foi Damián Quintas (Piragüismo Verducido) e terceiro Roi Baulde (Náutico Pontecesures).