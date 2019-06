O Arosa volve apostar por Rafa Sáez como adestrador

Rafa Sáez volverá estar á fronte do primeiro equipo do Arousa SC durante, polo menos, unha tempada máis. O técnico pontevedrés, tras os bos resultados deste ano, chegou a un acordo con Manolo Abalo, de novo presidente do club, para continuar formando parte do proxecto para os próximos anos.

Sáez chegou ao cadro arousán o pasado verán para disputar a tempada 2018/19 como adestrador. Con todo, foi no mesmo equipo onde empezou a súa carreira como futbolista no ano 1979.

O propio presidente do club asegurou, o día da súa reelección no cargo (a pasada fin de semana), que "a aposta para este ano vai ser practicamente a mesma, imos seguir coa dinámica da recentemente terminada tempada", na que non chegaron a estar nunca sobre as cordas, asegurándose a permanencia en Terceira e, mesmo, aínda que non optasen ao play-off, quedando nunha posición alta. E Rafa Sáez supón unha peza crave niso, polo que non se desvinculará do club polo momento.