Final de tempada agridoce do Arousa ao caer ante o Somozas (1-0)

O Arosa pon punto e final á tempada perdendo, na Coruña, ante o Somozas. Aínda que chegou ao partido coa categoría asegurada e sen nada que xogarse, terminar cunha derrota non é agradable. Pola súa banda, os locais puxeron fin a unha mala serie de cinco xornadas consecutivas con malos resultados, que os condenaron a descender na táboa ata a décima cuarta posición.

A pesar do resultado (0-1), o choque estivo totalmente igualado. Tanto foi así, que a bancada esperaba que terminase en repartición de puntos. Despois dunha primeira parte sen goles, na que ningún dos dous conxuntos arriscou ante a portería rival, a segunda non foi diferente. A dinámica foi a mesma ao longo dos 90 minutos, ata que, finalmente, case sobre o asubío, Diego Uzal puxo aos seus por diante, permitindo que os tres puntos quedasen na casa.

Pola súa banda, nada podía facer o Ribadumia por salvar a categoría na última xornada. Tocoulle recibir ao líder da mesma, o Rácing Club Ferrol. A pesar de conseguir impoñerse aos coruñeses, chegaron sabendo cal sería o seu destino o próximo ano: a loita por volver a Terceira desde Preferente.

A primeira parte foi dominada polos locais, que, en escasos dez minutos sumaron o 2-0 no marcador. O primeiro foi obra de Hugo Soto no 22' e o segundo de David Gómez pouco despois. Así se marcharían ao descanso, coa esperanza de sumar tres puntos, aínda que de pouco servíanlles.

Na segunda, pola contra, dominaron os visitantes, que recortaron distancias pouco despois de empezar, por medio de Luís Rodríguez, pero sen chegar á repartición de puntos.

Consulta a acta do CD Ribadumia-RC Ferrol.

O Céltiga gañou ao Silva e logra, así, abandonar as últimas catro posiciones, quedando a expensas dos posibles ascensos de Preferente. Non podía facelo mellor na última xornada. O Silva, pola súa banda, finalizou na parte media da táboa (décima segunda praza).

A pesar do resultado, a primeira parte estivo bastante igualada. Comezou anotando o cadro local aos 20 minutos do inicio por medio de Juan Rey. Tardaron en responder os do Silva, pero fixérono cinco minutos antes do descanso grazas a Brais Lema, establecendo as táboas. Esta situación, con todo, non duraría moito, xa que xusto antes do final do primeiro tempo, Rey volvería poñer aos seus por diante (2-1).

Coa continuación, nada puideron facer os visitantes máis que encaixar outro tanto, que chegou da man de Álex Fernández (3-1) e esquecerse dos tres puntos.

Consulta a acta do Céltiga CF-Silva SD.