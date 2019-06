Emilio Pintos 'Milucho' regresa ao Teucro como director da base

A Sociedad Deportiva Teucro recupera para a súa causa a Emilio Pintos 'Milucho'.

O adestrador pontevedrés regresa á entidade 13 anos despois como novo director técnico da base. Farase cargo da planificación deportiva dos equipos das categorías inferiores, así como da formación dos adestradores e da captación de novos xogadores.

Pintos desempeñará todas estas tarefas en paralelo con Laura del Castillo, que seguirá como coordinadora da base.

O novo director da base teucrista chega ao club tras pechar a súa etapa no Balonmán Lalín. Antes pasou por entidades de gran tradición como o Bueu Atlético, Cisne e Academia Octavio, ademais de ocupar diversos cargos na Federación Galega e tamén na Real Federación Española de Balonmán.

Milucho tamén é na actualidade o profesor exclusivo do bloque especifico de balonmán do ciclo formativo de grao medio e grao superior de técnicos deportivos, ciclo co que se obtén a vixente titulación de adestrador nivel I, nivel II e nivel III, necesarias para obter o título de adestrador na actualidade.