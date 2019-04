O Pontevedra B cumpre os seus soños de ascenso despois de catro tempadas en Primeira Rexional

O Pontevedra B conseguiu esta fin de semana cumprir o seu obxectivo desta tempada: o ascenso a Preferente. E fíxoo a falta de aínda tres xornadas para o final da mesma.

O empate do encontro deste domingo ante o Campo Lameiro permitiulles sumar o punto necesario para ser líderes de grupo pase o que pase nos tres partidos restantes, polo que os granates xa poden celebralo de antemán.

Despois de catro tempadas en Primeira División Rexional, tras o descenso no ano 2015, os pontevedreses terán que prepararse para dar o salto a próxima tempada a Preferente.

Todos eles coinciden en dedicar a boa noticia ao ex xogador do Pontevedra CF, Rafa Ceresuela, por quen gardaron un minuto de silencio no tempo previo ao último partido.