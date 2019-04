O Poio Pescamar dá a baixa á brasileira Lidiane Carvalho

A brasileira Lidiane Carvalho puxo fin antes do previsto e por sorpresa á súa etapa como xogadora do Poio Pescamar.

A futbolista carioca, á-peche de 29 anos, non seguirá na disciplina do club vermello ao chegar a un acordo para a súa baixa federativa.

O club alega falta de adaptación e ao clima para tomar esta decisión.

Lidiane chegara a Poio o pasado mes de xaneiro para reforzar ao equipo no tramo final da tempada, procedente do do Filadelfia Univale de Valadares do seu país. Comprometeuse por esta campaña e outra máis coa entidade conserveira, vinculación que agora quedou extinguida.

A directiva quixo agradecer á xogadora brasileira "o seu comportamento estes meses e a súa achega ao club".