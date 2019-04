O Poio Pescamar xoga con Jessi na portería e vence ao Majadahonda en Madrid (0-1)

O Poio Pescamar, despois do parón dunha semana e da vitoria do último partido ante o Leganés na Seca, viaxou este sábado a Madrid para medirse ao Majadahonda, equipo que vén de vencer ao Penya Esplugues.

Nesta ocasión, as pontevedresas tiñan como obxectivo sumar tres importantes puntos para meterse, dunha vez por todas, entre as primeiras cinco posicións. E así o fixo, ademais, coa baixa por vontade propia de Lidiane Carvalho.

A pesar de non tardar demasiado en marcar o cadro visitante, a primeira parte caracterizouse pola escaseza de ocasións de gol por parte de ambos os equipos. Foi Ceci, no 9', á saída dunha falta, a encargada de anotar o único tanto do partido (0-1). Con todo, ningunha das dúas escuadras terminaba de liderar o xogo, pero o Poio íase ao descanso con vantaxe.

A destacar a decisión de Dani Díaz de colocar a Jessi na portería do bando pontevedrés.

Coa continuación, cambiaron tórnalas. Os dous bandos comezaron a intercambiar ocasións perigosas na área rival, pero sen chegar a materializarse. O paso dos minutos obrigaba ás majariegas a asumir riscos, apostando, mesmo, polo xogo de cinco a menos de catro minutos do final. Nesta ocasión, xogando con Sheilita como porteira xogadora.

Con todo, as rojillas souberon manter o tipo para, así, sumar unha nova vitoria que lles permite igualar ao Jimbee Roldán na táboa e colócaas máis preto do alto da clasificación a falta de tres partidos para o final da tempada.

MAJADAHONDA (0): Helen; Sheilita, Elena Mateo, Cels, Andrea (quinteto inicial), Anita, Elena Sanmillán, Yaiza, Chili, Coral e Mónica.

POIO PESCAMAR (1): Jessi; Ale de Paz, Ceci, Dani Souza, Jeny (quinteto inicial), Cárol e Irene García.

Goles: 0-1 Ceci (9').

Árbitros: Mayo López e Panadero Díaz-Concha, do colexio madrileño, mostraron cartulina amarela a Cárol, do Poio Pescamar, e a Chili, do Majadahonda.

Incidencias: Partido disputado no Pavellón Municipal La Granadilla ante máis de 100 espectadores.