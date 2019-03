O Trofeo Guerrita, segundo asalto para o Froiz na Copa de España

Reválida na Copa de España Elite e Sub-23 para o Grupo Deportivo Supermercados Froiz, que despois de dúas semanas de descanso na competición tras a súa estrea no Circuíto do Guadiana, volve ao seu principal obxectivo do curso.

Faio no 28º Trofeo Guerrita-Memorial Juan Romro e Diego Sánchez que se celebrará o vindeiro domingo 10 de marzo na localidade murciana de Alcantarilla.

Jesús Arozamena, que na primeira cita ocupou o posto 18, aspira a escalar posicións na xeral da Copa cunha boa actuación nunha carreira que dará comezo ás 10:00 horas e que contará con 155 quilómetros de percorrido nos que destacan dous pasos polo alto da Perdiz, un porto de 1ª categoría e 15 quilómetros de lonxitude que se prevé marque diferenzas.

Ademais do líder do equipo nesta competición, Arozamena, estarán no Trofeo Guerrita: Diego Noriega, Víctor Romero, Diego González, Aaron Mariño, Marcos Navarrete e Jake Wright.

CLASICA DE PRIMAVERA

O outro centro de atención da fin de semana para o Froiz será a Clásica de Primavera en Povoa de Varzim, Portugal, onde competirá contra equipos profesionais nunha carreira que contará con 147 quilómetros, 7 pasos por montaña de 1,2 quilómetros e un 8,3% de desnivel.

A escuadra alimenticia estará formada por Abel Franco, Guillermo García, Aitor Bugarín, Martín Lestido, Óscar Brea, Adrián Barros e Carlos Amil.