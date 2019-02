O Ravachol Pontevedra, protagonista no Campionato Galego Sénior de Bádminton

Ponteareas acolleu a pasada fin de semana o Campionato Galego Sub-11 e Sénior de Bádminton, onde un dos grandes protagonistas foi o Ravachol Pontevedra.

O club pontevedrés logrou ata 9 medallas na competición autonómica, con 3 ouros, 2 pratas e 4 bronces.

As deportistas máis destacadas foron Raquel Miguens e Cristina González, que levaron o título de dobres feminino, mentres qu Miguens repetía o título individual e González facía propio no dobres mixto xunto con Luís Veloso. Precisamente no mixto, Miguens foi segunda xunto a Adrian Loureiro (Cedeira).

Na categoría A2, Alejandro Ramos fixo gala dun bo nivel para levar o subcampionato individual, ao que engadiu unha medalla de bronce en dobres, e en B1 Javier Rey sumou dous novos bronces, en individual e en dobres xunto a Benjamín Albores (Cíes).

En conto á categoría Sub-11, os máis pequenos do Ravachol Pontevedra debutaron en competición oficial destacando o quinto posto de Lara Santamarina en individual.

A expedición pontevedresa completárona Pedro Carramal, Manuel Leivas, Vicente González, Pablo Albores, Laura Taboada, Mar García, Pablo Xesteira, Ángel Tomé, Sergio Abilleira e Abraham Barros.