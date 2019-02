Pasarón como terapia para o Pontevedra nunha esixente semana

A situación do Pontevedra segue sendo boa na liga, a só tres puntos dos postos de play-off, pero os últimos resultados conseguidos fóra da casa, auténtico talón de aquiles do equipo nas últimas campañas, pesan no ánimo. Non en balde os granates son o peor dos favoritos a domicilio (10 puntos).

Faise necesario mellorar nesa sorte se se quere aspirar a metas ambiciosas, pero antes o abrigo do Estadio Municipal de Pasarón aparece como terapia para os granates con dous encontros ante a súa xente en apenas 4 días que deben servir para levantar a moral.

O primeiro será unha proba esixente, a pesar de tratarse dunha competición secundaria como a Copa Federación, e é que o rival este mércores (18:00 horas) na ida dos cuartos de final será o terceiro clasificado do Grupo 3 da Segunda B, o Cornellà.

De novo as rotacións serán protagonistas no Pontevedra, que a pesar de priorizar a liga ten todo o interese posto na defensa do seu título copeiro. Así, Luismi previsiblemente poñerá sobre o verde un once competitivo.

Na aliñación, salvo sorpresa, estarán os sancionados Campillo e Kevin Presa, que se perderán o duelo do domingo ante o Internacional de Madrid ao cumprir ciclo de amoestacións. Ademais será unha boa ocasión de ver en acción ás novas fichaxes, en especial a un Álvaro Bustos que podería debutar coa elástica granate.

As entradas para presenciar o choque, gratuíto para os socios +, fixouse en 3 euros para os socios e de 5 euros para o resto do público.