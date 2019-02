Ao Pontevedra sáelle cara a Copa RFEF: dobre lesión e derrota ante o Cornellà (0-1)

Partido de Copa RFEF entre Pontevedra e Cornellà © Mónica Patxot Partido de Copa RFEF entre Pontevedra e Cornellà © Mónica Patxot Partido de Copa RFEF entre Pontevedra e Cornellà © Mónica Patxot Partido de Copa RFEF entre Pontevedra e Cornellà © Mónica Patxot

A continuidade na Copa Federación complícase para o Pontevedra, despois de caer este mércores en Pasarón (0-1) ante o Cornellà no duelo de ida dos 1/4 de final da competición.

Aínda que no once inicial só repetían dous nomes con respecto ao duelo do pasado domingo en Valladolid, David Castro e Campillo (sancionado en liga), Luismi apostou por unha formación competitiva na que só aparecía Rivera como representación da canteira. Xunto a el as novas incorporacións como Álvaro Bustos e Borja Domínguez poñían un engadido de interese para a escasa afección presente nas bancadas.

En fronte os granates tiñan un rival de nivel, o terceiro clasificado do Grupo III da Segunda B e que aínda que tamén con xogadores con menos minutos sobre o verde, cunha formación non exenta de calidade como demostraba o ex Primeira División Manucho (Rayo Vallecano ou Valladolid).

Con esta formulación inicial, os dous equipos iniciaron o duelo con respecto. O dominio era local, pero os cataláns ameazaban nalgunha rápida transición e a pesar de que o ritmo non era o dun encontro de liga, si se lle aproximaba máis ao visto anteriormente no torneo copeiro.

Borja Domínguez deixaba os mellores detalles no xogo ofensivo do Pontevedra. Dos seus pés naceu unha acción que terminou cun disparo que marchou lixeiramente alto de Pibe. O arxentino mostrouse tamén moi activo durante os primeiros 45 minutos, pero sen acerto nos metros finais, como tras un despexe en longo que Rivera pelexou deixándoo en franca vantaxe para encarar ao porteiro. Con todo interpúxose un defensor desbaratando o perigo.

A nota negativa do primeiro tempo, a lesión de Álex Fernández, que no minuto 24 pediu o cambio tras mancarse no ombreiro esquerdo. Mala sorte para o centrocampista, desexoso de gañar a confianza do seu técnico tras varios meses fose do equipo precisamente por un problema físico.

Non puido empezar peor o segundo tempo para os pontevedreses. En apenas un minuto de xogo o Cornellà adiantouse no marcador a balón parado, tras unha falta lanzada desde o costado dereito do seu ataque ao segundo pau que Uche amorna de cabeza para que entre Gilbert e Carlos acabasen introducindo o esférico no fondo da rede.

Reaccionaron os granates nunha boa combinación entre Bustos e Borja Domínguez que terminou cun disparo desde a frontal do centrocampista vigués que se marchou lixeiramente alto. A pesar de ter a necesidade de empatar, non se volveu tolo o Pontevedra, aínda que si se desorganizou lixeiramente na súa procura do empate.

Así o que chegaron foron dúas opcións claras do conxunto visitante para facer o segundo na súa conta, ambas as por medio de Gilbert. Na primeira o 10 do Cornellà plantouse en carreira ante Ualoloca pero o gardameta salvou co pé, e na segunda opción de novo en velocidade pisou área pero o esforzo de David Castro impediu o tanto ao límite de cometer penalti. Tanto se forzou que se lesionou nesta acción no seu xeonllo esquerdo tendo que pedir tamén o troco sendo o segundo lesionado da tarde-noite.

A opción local chegou pouco despois, no minuto 76, nun penalti cometido sobre Javi Pazos que o propio dianteiro marinense enviou á madeira.

Ao final, derrota pola mínima que non fixo xustiza ao visto sobre o terreo de xogo, que saíu cara polos contratempos físicos de Álex Fernández e Castro e que obrigará a remontar no duelo de volta do próximo mércores 13 de febreiro.

PONTEVEDRA CF (0): Ualoloca, Juan Barbeito, Nacho Lorenzo, Campillo, David Castro, Jesús Barbeito, Álvaro Bustos (Javi Pazos, min.61), Álex Fernández (Antón, min.24), Rivera, Pibe, Borja Domínguez.

UE CORNELLÀ (1): Sergio, Román (Agus, min.63), Héctor, Carlos, Chiket, Uche, Adbe, Uriol, Manucho (Eloy, min.57), Gilbert, Gaspar (Jaume, min.52).

Árbitro: Daniel García Lesta, auxiliado nas bandas por Otero Rodríguez e Pérez Carmuega (Galicia). Amoestou a Uche, Eloy e Héctor no Cornellà.

Goles: 0-1 Carlos (min.46).

Incidencias: Partido de ida de 1/4 de final da Copa Federación disputado no Estadio Municipal de Pasarón de Pontevedra ante ao redor de 350 espectadores.