O Cisne consegue a súa primeira vitoria ante o Agustinos Alicante (26-28)

Partido entre Cisne e Agustinos no Pavillón Pitiú Rochel de Alacante © CD Agustinos

Por fin conseguiuno o Cisne ante o Agustinos Alicante. A vitoria resistiuse durante o primeiras catro xornadas de liga. Con todo, nesta ocasión, ao cadro pontevedrés notáronselle as ganas de reivindicarse, e así liderou os 60 minutos de xogo no pavillón Pitiu Rochel.

A combinación dun forte bloque defensivo, o acerto en ataque e, sobre todo, a actuación de Juan Novás na portería conseguiu soster a vantaxe dos visitantes durante a primeira metade.

Pola súa banda, o Agustinos non anotou o primeiro gol ata pasados catro minutos de partido, cando o marcador xa mostraba un 0-4 a favor dos pontevedreses. E sería o único que meterían ata case o 10'. Aínda tentándoo os de casa ao longo da primeira media hora de xogo, non conseguiron superar aos de Jabato, que chegaron a gozar dunha cómoda vantaxe de cinco tantos. Desta forma, o Cisne foise ao descanso coa batuta do partido entre as mans (10-15).

A segunda parte, máis do mesmo. Polo menos durante os primeiros 20 minutos. Moi boas accións individuais de José Leiras e Andrés Sánchez, ademais da efectividade de Álex Chan ante a portería (anotou 8 dos 28 goles), fixeron que o partido seguise pertencendo aos pontevedreses. Chegando a gañar por unha diferenza de 9 tantos sobre os alacantinos (14-23 no 15').

Con todo, o partido deu un xiro no momento no que os cisneístas empezaron a cometer erros. Os locais souberon aproveitalo, conseguindo achegarse perigosamente no marcador nun par de ocasións.

Dita situación fixo temer o peor, tendo en conta a dinámica negativa na que empezaban a entrar e o feito de non contar esta vez co apoio da afección, factor determinante en partidos igualados. Afortunadamente souberon reaccionar a tempo e recuperar o control, conseguindo unha vitoria fundamental que lles permite, polo momento, manterse afastado da zona de descenso (26-28).

Consulta o acta do Agustinos Alicante-Cisne.