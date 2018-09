O PRC saca o rugby á rúa

Actividade de promoción do Pontevedra Rugby Club na Ferrería © PontevedraViva

O rugby saíu á rúa este mércores da man do Pontevedra Rugby Club ( PRC).

O club pontevedrés quixo achegar o seu deporte ao centro da cidade, concretamente á céntrica praza da Ferrería, cunha xornada de iniciación destinada a nenas e nenos desde os 5 anos de idade.

Con esta iniciativa o PRC pretendía dar a coñecer o seu labor formativo na base, con equipos masculinos e femininos repartidos polas diferentes categorías.

Monitores e xogadores da entidade expuxeron diferentes xogos e actividades nos que deixar entrever a importancia do xogo en equipo e dos valores do deporte, aínda que o verdadeiramente importante era pasalo ben coñecendo o deporte do balón oval.

A actividade na Ferrería deu comezo ás 19:00 horas e prolongouse ata aproximadamente as 20:30 horas.