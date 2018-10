Positivo inicio de tempada para o rugby pontevedrés

Partido entre Pontevedra Rugby Club e Fendestas © Diego Torrado Partido entre Pontevedra Rugby Club e Fendestas © Diego Torrado

Non puido empezar mellor a tempada para os dous equipos pontevedreses nas ligas galegas de rugby, nas que volven competir por separado.

A estrea do Pontevedra Rugby Club (PRC) tivo lugar o sábado no campo de Monte Porreiro ante o CR Fendestas. Foi un duelo moi disputado que terminou decidíndose en favor dos locais (26-21), que ademais sumaron un punto extra por bonus ofensivo.

Desta forma o PRC colócase con 5 puntos no terceiro posto da LGR1, a primeira división autonómica, sendo o seu seguinte compromiso no campo do CR Lalín.

Pola súa banda o Mareantes Rugby Club Pontevedra debutou tamén con triunfo, no seu caso a domicilio ante o Campus Ourense B (27-33) nun duelo no que a pesar de adiantarse cun ensaio nos primeiros minutos tiveron que empregarse a fondo. Chegaron a gañar por 17a 33, pero os locais recortaron distancias ao final sen chegar iso si a dar a volta ao marcador.

O Mareantes sumou bonus ofensivo, polo que se coloca en segunda posición na LGR2 con 5 puntos e xa pensa na súa estrea na casa, que se producirá a próxima fin de semana ante o Muralla RC.