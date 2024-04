Gran triunfo con remontada do Teucro fronte ao Luceros (34-31)

Partido entre Teucro e Luceros no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

A Sociedad Deportiva Teucro suma e segue no seu intento de conseguir a segunda praza da Primeira Nacional que aínda mantén un OAR Coruña que vai de goleada en goleada.

O conxunto lerezano, en cambio, sufriu en exceso diante do Luceros e tivo que apertar no segundo tempo para remontar e facerse con outros dous importantísimos puntos.

Arrincou o partido da mellor maneira para o equipo pontevedrés cunha parcial inicial de 3-0. Con todo, co paso dos minutos empezou a cometer perdas en primeira liña de ataque e a ter complicacións á hora de defender aos extremos do Luceros, que aproveitou a situación para devolver o empate (4-4).

Entrou o encontro nos instantes de maior igualdade e mantivéronse ata alcanzado o minuto 24 de xogo, cando o Teucro, cos goles de Pintus e Xurxo Rivas recuperou a vantaxe de dous goles (15-13). Pero ese parcial de 2-0 durou pouco aos pupilos de Irene Vilaboa e, tras a exclusión de Carmelo Álvarez, o conxunto azul volteó o resultado para colocarse por diante por primeira vez no encontro (16-17). A adestradora pontevedresa parou o tempo, pero os seus xogadores non estiveron acertados para portería, Adrián Bernárdez anotou o +2 rival e Pintus fixo o 17-18 co que concluíu o primeiro tempo.

Despois do paso polos vestiarios o panorama foise complicando para o cadro local, que chegou a estar nunha desvantaxe de catro goles aos 11 minutos do segundo tempo (21-25).

Pero cando a situación empezaba a ser preocupante, dúas faltas por parte do Luceros serviron como auga de maio para o Teucro, que aproveitou a dobre superioridade pola vermella de Gael Blanco e a exclusión de Manu Rodríguez para reaccionar, recortar a desvantaxe e establecer un 24-25 a falta de 15 minutos para a conclusión.

Pediu en leste caso tempo morto o equipo visitante e volveu poñer terra polo medio (24-27), con todo o equipo lerezano non quería tirar a toalla tan pronto, púxose o mono de traballo e seguiu remando ata conseguir remontar cos dous goles de Pintus, un de Eloy Krook e outro de Sergio Blond (28-27).

Quedaban tan só sete minutos por disputarse e o Teucro apertou os dentes en defensa para pasar a disputar os que quizá foron os mellores minutos do equipo, que pasou de ir a remolque a aos poucos ir aumentando unha vantaxe que alcanzou os tres goles e situaba o 32-29 a dous minutos do final.

Anotou Denis Iglesias para o Luceros, Irene Vilaboa parou o cronómetro, Iago Iglesias fixo o propio para os visitantes e Sergio Blond anotou o último tanto que estableceu o 34-31 co que concluíu o choque.

