Triunfo na Cañiza dun Teucro que quere o segundo posto (30-35)

A Sociedad Deportiva Teucro non fallou ante o BM Cañiza (30-35) e mantén o paso firme na súa persecución ao OAR Coruña a falta de tan só tres xornadas para a conclusión da Primeira Nacional.

O encontro non arrincou da mellor maneira para o Teucro, que tardou case cinco minutos en anotar o seu primeiro lanzamento. Por sorte, o Cañiza tampouco estaba demasiado acertado para portería e colocábase cun parcial de 2-0 que enseguida volteó o equipo de Lérez. Dani Vicente marcou un dobrete para restablecer a igualdade, e Caue Herrera fixo o propio para colocar ao seu equipo por diante por primeira vez no marcador (2-4).

Entrou o partido nos instantes de maior igualdade con repartición de golpes en ambas as porterías. O Teucro volveu poñer terra polo medio no minuto 16 (5-8), o Cañiza logrou colocarse a un gol do empate, pero unha vez alcanzado o minuto 22 de choque dinamitouse por completo, os de Irene Vilaboa convertéronse nos donos da pista e escapáronse en cinco goles ao descanso (11-16).

Tras o paso polos vestiarios, os de Lérez continuaron facendo das súas e mesmo ampliaron a renda, pero os locais non estaban dispostos a ceder tan pronto e mantiveron o tira e afrouxa, conseguindo achegarse grazas a un sublime Jose Chao que practicamente anotaba todo o que tiña (20-22).

Parou nese momento o tempo Irene Vilaboa e apertou as porcas aos seus, que estaban un pouco atrancados en ataque. A adestradora deu coa tecla e o Teucro volveu despegarse outra vez no marcador para xa nunca máis ceder e sentenciar finalmente por 30-35.

Consulta as estatísticas nesta ligazón