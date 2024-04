As promesas do tenis mundial aterran en Sanxenxo

O ITF World Tennis Tour de Sanxenxo xa se converteu nun dos grandes torneos de tenis da categoría cun novo récord en solicitudes para poder participar nel.

Foron en total 548 tenistas de todos os recunchos do planeta os que elixiron como preferente o torneo do Salnés, tendo a ITF (International Tennis Federation) que realizar a criba dos 32 que se xogarán o seu pase ás finais e os 24 que directamente estarán na última fase pola súa condición na clasificación mundial.

A presentación desta nova edición, que disputarase do 21 ao 28 de abril, celebrouse este venres nas instalacións da Cutural coa presenza de Francisco Hernández, o seu presidente, que actuou de mestre de cerimonias; o Secretario Xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete; o concelleiro de turismo do Concello de Sanxenxo, Juan Deza; o coordinador do torneo, Noli Álvarez; e o Xefe do Servizo Provincial de Deportes, Daniel Benavides.

"Estamos moi ilusionados con este torneo xa que é o segundo ano consecutivo que o organizamos dentro do circuíto profesional", comenta Hernández. "Iso súmase aos xa tradicionais Grao 1 Junior e ao Cadete, que tanto éxito teñen e que nos posicionan en ámbito deportivo do tenis en todo o mundo", explicou.

Así mesmo, Álvarez engadiu que "este torneo profesional é a evolución natural desta entidade despois de estar a organizar durante tantos anos uno dos torneos máis importantes do mundo como é o Grao 1 Junior".

En canto á distribución, disputaranse desde este domingo as roldas clasificatorias a 32 xogadores competindo en individuais e a 16 parellas no formato de dobres, entre os que destacan as principais promesas do tenis mundial como o cabeza de serie Leo Borg, fillo da lenda do tenis Björn Borg; e a Luca Helguera, fillo do futbolista Iván Helguera. "Ambos os pais, con toda probabilidade, tamén os teremos por Sanxenxo animando aos seus fillos", indicou o coordinador ITF M15.

No caso do concelleiro de turismo, quixo destacar "o alto nivel dos xogadores que veñen participar neste torneo e desexarlles a todos eles unha feliz estancia en Sanxenxo como xa gozaron no seu momento Alcaraz, Bautista ou Carreño, entre tantos outros".

Este sábado producirase o momento das firmas, clave para obter a listaxe veraz de quen tomará parte, e o domingo 21 arrinca o torneo con 15.000 dólares en premios a repartir entre os finalistas, tanto de individuais como en dobres. Os que si estarán nesa final e por invitación expresa do club utilizando as 'wild cards' serán Yago Domínguez, vixente campión galego absoluto; e Ander Tarrío, unha das mellores promesas do tenis galego; así como Yago Pérez e Francisco Cuña, da Cultural