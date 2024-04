Frenético arranque de competición no ITF M15 de Sanxenxo

Primeiras xornadas no ITF World Tennis Tour M15 de Sanxenxo © Juan Caballero

As pistas do Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo son esta semana todo un centro de atención deportiva na comarca coa celebración do seu torneo ITF World Tennis Tour M15.

Desde este domingo e nun frenético arranque de torneo, a actividade é máxima nas pistas exteriores do complexo, onde o primeiro día xogáronse ata 16 encontros e este luns oito máis coa axuda da boa climatoloxía.

Todo para chegar este martes á esperada estrea dos tenistas que participan directamente por ranking, entre os que se atopa o pontevedrés Iago Domínguez, o vigués Tomás Currás ou os santiagueses Ander Tarrío e Rafael Izquierdo, entre outros.

Ademais un dos puntos de atención será a estrea do ITF de Sanxenxo do sueco Leo Borg, principal cabeza de serie, fronte ao italiano Davide Ferrarolli.

A entrada para presenciar o ITF World Tennis Tour M15 é de balde para o público ata completar aforo, segundo lembra a organización.