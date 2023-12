O CCD Sanxenxo, premiado como o mellor club de tenis con proxección internacional

O Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo foi premiado pola Federación Galega de Tenis como 'Mellor club con proxección internacional'.

Ourense foi a localidade elixida pola Federación para celebrar o seu tradicional gala, que este ano se converteu nunha cita máis que especial para o club de Sanxenxo.

Este recoñecemento chega porque a entidade vén celebrando durante estes últimos anos eventos deportivos de gran transcendencia internacional, como son o Futures 25.000$, un M25 que convocaba por primeira vez este 2023 entrando, desta maneira, nos circuítos profesionais do mundo do tenis; o 4º Torneo Internacional Masters Tour, prólogo do evento estrela que foi o 21º ITF World Tennis Tour Junior Sanxenxo, un J300 dos que só se disputan dous en España; e o 15º Torneo Internacional Cadete, ilustración deportiva dos fututos talentos mundiais.

A Cultural tamén recolleu o premio á entidade con mellores equipos tras os resultados das súas xogadoras e xogadores, recoñecidos como os mellores da comunidade galega polo seu traballo individual.

"Sentimos moi orgullosos deste premio, é un recoñecemento colectivo", manifestou Paco Hernández, o seu presidente en referencia aos éxitos dos seus deportistas e ao equipo de organización e traballadores do club.

Hernández recolleu o galardón de mans de Armando Ojea, tenente de alcalde de Ourense, e Pepe Mosquera, presidente da Federación Galega de Tenis.