Yago Iglesias: "Xeramos ocasións pero non estivemos acertados"

A competición está a chegar ao seu fin e o Pontevedra volve ser líder en solitario do seu grupo despois de gañar por 2-1 a un Marino de Luanco que é o terceiro equipo menos goleado da categoría e demostrou o por que.

"O resultado queda curto", recoñeceu Yago Iglesias na rolda de prensa de despois do encontro. Eles "na única que tiveron marcaron gol e despois foi un monólogo do Pontevedra. En aspectos positivos o equipo manexou ben os tempos e xerou ocasións, pero é moi difícil atacar contra 11 xogadores nun espazo practicamente de bordo de área. Hai que dar por bo o resultado", asegurou.

De feito, en relación ao que se apreciou no terreo de xogo, o mellor xogador do partido foi sen dúbida o porteiro, "que xa desde a primeira parte estivo moi acertado" e converteuse no pesadelo para os granates. Iso sumado a que eles "desde o primeiro minuto expoñen un bloque moi baixo", fai moi complicado anotar, sobre todo cando "empezas por detrás no marcador e pódenche as ganas de marcar o segundo antes que o primeiro".

En todo caso, para Yago Iglesias "o equipo estivo moi ben, o final da primeira parte foi moi boa e a segunda foi un monólogo na que o equipo non só defendeuse con balón, senón que xeramos ocasiones pero non estivemos acertados".

O Pontevedra "fixo todo o que tiña que facer para marcar o terceiro e ampliar a renda", afirmou, pero o técnico granate, a pesar de sumar os tres puntos, vaise coa sensación de que "o meu equipo puido facer moito máis dano".