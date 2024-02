Marcos Barbeiro e Azael García, de asomar a cabeza no Pontevedra a caer no esquecemento

Marcos Barbeiro, adestrando co Pontevedra na Xunqueira © Cristina Saiz

As últimas xornadas de liga supuxeron a consolidación do Pontevedra Club de Fútbol no liderado do Grupo I da Segunda RFEF, pero tamén o paso a un papel pouco protagonista de dous futbolistas do plantel como Marcos Barbeiro e Azael García.

Sorprende dende fóra o caso especialmente do segundo, ao tratarse da única fichaxe invernal do primeiro equipo granate. O centrocampista galego, de 19 anos, aterrou na Boa Vila procedente do Valencia Mestalla, e tras ser presentado oficialmente entrou xa na lista de Yago Iglesias para o duelo fronte ao Valladolid Promesas do pasado 21 de xaneiro, partido no que chegou a debutar aínda que a súa presenza reducísese a só dous minutos.

Azael desde entón non volveu a participar co equipo e acumula catro xornadas sen minutos, dous delas sen nin sequera ser convocado (quedou fóra contra o Cayón e o duelo máis recente fronte ao Coruxo).

Pola súa banda Marcos Barbeiro, superada a lesión que lle lastrou a principio de curso, empezou a asomar a cabeza no equipo na última xornada do ano fronte ao Fabril, partido no que sumou os seus primeiros 9 minutos co Pontevedra. Repetiu na seguintes dúas xornadas con 19 minutos en Vilalba e 6 máis en Torrelavega, como unha opción de revulsivo desde o banco.

Con todo desde entón Yago Iglesias non volveu a recorrer do extremo, sendo adiantado nas últimas semanas por Libasse Guèye. Cinco xornadas consecutivas sen presenza nas que quedou fóra da convocatoria en dúas ocasións (contra Valladolid B e Coruxo o pasado domingo).

Outro futbolista, no seu caso habitual durante a primeira parte da tempada, como o canteirán Valentín Jaichenco tamén deu un paso atrás para reforzar o filial en Terceira RFEF, e é que non foi convocado desde que hai un mes na xornada 19 participase 22 minutos fronte ao filial do Real Valladolid.

Datos que demostran a forte competencia actual por gozar de minutos no líder da categoría, sobre todo nas semanas nas que respectan tanto as lesións como as sancións. Ausencias en todo caso que seguro volverán producirse de aquí ata final de tempada abrindo de novo a xanela de oportunidade aos futbolistas menos usados polo técnico. Será o seu momento paea reivindicarse.