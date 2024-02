Partido entre Guijuelo e Pontevedra © CD Guijuelo Garay, no partido contra o Guijuelo © Pontevedra CF Charly, no partido entre Guijuelo e Pontevedra © CD Guijuelo Partido entre Guijuelo e Pontevedra © CD Guijuelo

O Pontevedra Club de Fútbol continúa líder unha semana máis despois de superar a un Guijuelo que chegaba á cita como un dos rivais máis fortes na súa casa. Ademais, as ausencias do 'pichichi' Rufo e de Samu Mayo, sumadas ao tipo de terreo de xogo, parecían que ían complicar a tarefa de manter o liderado. Con todo, nas ocasións máis necesarias xorden heroes inesperados e Toño Calvo e Charly, habituais suplentes, foron titulares e vitais para rescatar o triunfo cun gol cada un.

En canto ao encontro, desde o minuto uno apostou o Guijuelo por unha altísima presión que se saldaba coa primeira amarela aos 30 segundos de partido. Cambril arroiou a Yelko e o colexiado non dubidou en amoestar a dura entrada do xogador local.

Estaba a custarlle ao Pontevedra enlazar tres pases seguidos e é que os verdibrancos, ou cometían falta, ou roubaban o balón limpamente e xeraban accións ao contragolpe na área de Edu Sousa.

Alcanzouse así o minuto 18 de xogo e nunha chegada por banda dereita o Guijuelo deu o primeiro susto, pero o disparo de Toti marchou por moi pouco.

Eran incapaces os granates de ter a posesión e atacar de forma ordenada. Tampouco había superioridade nin por bandas nin no xogo interior, o que se traducía nun continuo querer e non poder que sen dúbida beneficiaba a un equipo local que aproveitaba eses desaxustes para manter a súa portería a salvo.

E sen máis chegaron os últimos minutos do primeiro tempo, nos que o Guijuelo, tras unha boa acción por banda dereita, puido decantar o encontro ao seu favor, pero a volea de Toti detívoa Edu Sousa con dificultade.

Regresou o Pontevedra dos vestiarios co chip completamente cambiado, e nada máis comezar o segundo tempo, os granates aproveitaron o seu primeiro saque de esquina para adiantarse por medio de Toño Calvo.

A seguinte acción ofensiva non chegou ata alcanzada a hora de xogo. Nesta ocasión foi o Guijuelo o que fixo xustiza aproveitando un erro defensivo para enviar un balón filtrado cara a Pana, que no man a man con Sousa, xutou ao pau curto e devolveu as táboas ao marcador.

De novo o Pontevedra tiña que remar para manter o liderado na categoría e Yago Iglesias deu entrada a Chiqui en lugar de Churre para xerar profundidade pola banda esquerda. Desta maneira, o extremo realizou un autopase e centrou ao segundo pau cara a Dalisson, pero Rabanillo, cunha boa parada, evitou o gol. O rexeite cazouno Yelko, que de novo puxo o balón no segundo pau e Charly, de cabeza, empuxou o balón á rede para conseguir o segundo tanto granate.

O relato do encontro cambiou por completo tras o gol e os efectos do 11 seguiron facendo dano sobre o verde. Primeiro protagonizou un man a man no que Rabanillo estivo providencial, e minutos despois cunha gran chegada pola esquerda, pero o seu disparo marchou demasiado cruzado.

Buscou o Guijuelo a reacción nos últimos instantes asediando a portería dun Edu Sousa que achicaba como podía. Xabi Penín deleitou o público coa súa zurda, pero sen fortuna; Pica, un minuto despois, a punto estivo de conectar un cabezazo dentro da área granate; Pana, xa no desconto, disparou arriba; e na última xogada a balón parada, Iago Parga disparou ás mans do porteiro pontevedrés.

CD GUIJUELO (1): Rabanillo, Montes, Pica, Willy (Xabi, min. 56), Diego G. (Juan Antonio, min. 73), Cambil, Cedenilla, Asiel (Iago Parga, min. 73), Pana, Toti (Cristóbal Gil, min 73) e Alberto B.

PONTEVEDRA CF (2): Edu Sousa, Bastos, Churre (Chiqui, min. 65), Mario Gómez, Toño, Álex González, Borja, Yelko (Guèye, min. 91), Garay, Dalisson e Charly.

Goles: 0-1, Toño Calvo, min. 47. 1-1, Pana, min. 61. 1-2, Charly, min. 68.

Árbitros: José Antonio Muñoz, auxiliado en bandas por Alberto Gómez-Landero e Antonio Aparicio (Estremadura). Amoestaron a Cambil (1'), Pana (48')

Incidencias: Partido da xornada 22 de liga en Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal Luis Ramos.