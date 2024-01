Santi Gegunde, segunda fichaxe de inverno no Arosa: "Poden ser uns meses bonitos de final de liga"

Presentación de Santi Gegunde como novo xogador do Arosa © Arosa SC

As últimas horas do mercado de fichaxes están a ser movidas no Arosa, e é que o club arlequinado presentou este mércores á que é a súa segunda incorporación.

Trátase de Santi Gegunde, dianteiro que esta campaña estaba a defender as cores do Racing Club Villalbés en Segunda RFEF.

Gegunde ocupa a última ficha sénior dispoñible na entidade de Vilagarcía, na que aterra coa intención de repetir o ascenso conseguido o curso pasado en Vilalba.

"Poden ser uns meses bonitos de final de liga. Faime ilusión poder vivir esta etapa final da tempada aquí e pelexar polo ascenso", recoñeceu durante a súa presentación oficial, no estadio da Lomba.

O atacante, de 30 anos, conta cunha ampla traxectoria ás súas costas en Terceira División / Terceira RFEF, mentres que en Segunda Federación esta tempada sumaba 16 participacións en liga (641 minutos) nos que axudou o seu equipo cun gol.

Tanto Santi Gegunde como Iñaki Leonardo, xogador presentado o martes, están en condicións de poder debutar co Arosa a próxima xornada de liga, o domingo 4 de febreiro no campo do Celta C Gran Peña.