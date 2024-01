O Waterpolo Pontevedra 'afógase' na casa do CN Molins (19-5)

Segundo revés consecutivo para o Club Waterpolo Pontevedra, que despois de caer ante o líder Iruña a pasada xornada por un avultado 8-15, volveu a ceder de forma contundente na casa do CN Molins de Rei.

Partía como favorito o conxunto catalán, pero ninguén se esperaba que a derrota ía ser tan contundente.

As pontevedresas non estiveron cómodas en ningún momento e sucumbiron ante o xogo dun rival que se mostrou mellor desde o principio e endosou un 6-2 inicial que se foi ampliando durante o resto do partido.

E é que o conxunto catalán foi superior en todo momento e non mostrou ningún ápice de debilidade. Controlou cada xogada, dominou tanto en defensa como en ataque e noqueó por completo ás xogadoras do Waterpolo Pontevedra, que nada puideron facer para frear a hemorraxia e finalmente caeron por un resultado de 19-5.

Consulta as estatísticas nesta ligazón