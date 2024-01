A Magdalena, un campo con aroma de clásico no fútbol galego e que se lle resiste ao Pontevedra

Partido entre Rácing Villalbés e Pontevedra na Madalena da tempada 13-14 © Diego Torrado

O Racing Club Villalbés é todo un clásico do fútbol galego, fundado no ano 1931, e como tal o seu campo da Magdalena é un dos templos con máis soleira do balompé autonómico.

Alí xogará o Pontevedra Club de Fútbol o seu primeiro partido de 2024, o vindeiro domingo 7 de xaneiro (16.00 horas), aínda que será soamente a súa quinta visita a Vilalba en partido de liga, xa que ambos os dous clubs coincidiron apenas catro tempadas en Terceira División no seu pasado recente.

Neste aspecto cabe destacar que é o primeiro curso do Villalbés en toda a súa historia por riba da Terceira División, tras o seu meritorio ascenso do pasado ano. Unha tempada na que está a gozar ao máximo da experiencia. O equipo lugués ocupa actualmente o oitavo posto con 23 puntos, opositando a relevación da liga e máis preto do play-off de ascenso (a 3 puntos) que do play-out e descenso (6 e 7 puntos respectivamente).

Iso si, a maioría de puntos lográronos a domicilio, sendo xunto a Pontevedra e Ourense CF os mellores visitantes do grupo (13 puntos). Peor rendemento lograron polo momento no seu estadio, con só dous triunfos (fronte a Gimnástica Torrelavega e Guijuelo) xunto a catro empates e dúas derrotas.

No que respecta ao cruzamento histórico co Pontevedra, que afrontará a súa primeira defensa do liderado, ambos coincidiron consecutivamente desde a campaña 2011-2012 á 2014-2015, catro tempadas nas que os granates só venceron en dúas ocasións ao Villabés e en Pasarón. Na Magdalena, estadio que agora visitan, o saldo é de dúas derrotas e dous empates.

Unhas estatísticas que pouco importarán en todo caso á hora de rodar o balón, aínda que no caso do equipo adestrado desde 2019 polo xove Simón Lamas tentará prolongar un ano máis.