Traballo sen pausa cara ao Europeo de Ciclocrós na cidade 'where the bikes bótanse ó lombo'

Gran Premio Cidade de Pontevedra de ciclocrós 2023 © Cristina Saiz

Vai ser unha das grandes citas de 2024, por iso en Pontevedra seguen dando pasos na organización do próximo Campionato de Europa de Ciclocrós, que se celebrará os días 2 e 3 de novembro na Illa das Esculturas.

Un deles foi a elección do lema promocional do evento, 'Where the bikes bótanse ó lombo', unha frase estreada na pasada Copa de España e que estará presente nos anuncios do campionato e tamén en varios puntos do circuíto, como nos obstáculos que se instalarán.

Precisamente o percorrido centra agora mesmo gran parte dos esforzos organizativos, e é que o circuíto da Illa das Esculturas sufrirá cambios con respecto ao proposto nos últimos anos para os Campionatos de España e Copas de España organizadas na Boa Vila.

A intención, segundo sinala a Federación Galega de Ciclismo, é aumentar a dificultade técnica e a espectacularidade para os afeccionados.

Entre outras cousas, avanzan, instalarase un bancal de area para permitir ver o esforzo dos ciclistas sobre esta superficie, uns taboleiros nos que demostrar a habilidade ben saltando sobre a bicicleta ou ben desmontando e tamén se está a traballar para poder contar cunha ponte nas inmediacións do río Lérez, permitindo prolongar a rampla de herba previa á zona de asfalto.

Todo para lograr que o evento sexa todo un éxito prolongando o idilio da Boa Vila cos grandes eventos internacionais.