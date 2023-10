Kevin Suárez e Laura Verdonscht impóñense no Gran Premio Cidade de Pontevedra de Ciclocrós

Gran Premio Cidade de Pontevedra de ciclocrós 2023 © Cristina Saiz Gran Premio Cidade de Pontevedra de ciclocrós 2023 © Cristina Saiz Gran Premio Cidade de Pontevedra de ciclocrós 2023 © Cristina Saiz Gran Premio Cidade de Pontevedra de ciclocrós 2023 © Cristina Saiz

A Boa Vila volveu a celebrar unha auténtica festa de ciclocrós coa disputa do Gran Premio Cidade de Pontevedra, segunda proba puntuable da tempada na Copa de España da especialidade e evento de categoría internacional C1.

A pesar da calor, a cita deportiva congregou desde primeira hora da mañá por centos de afeccionados e mesmo curiosos que pasaban pola Illa das Esculturas e gozaron de todo un espectáculo que contou con 3,4 quilómetros de lonxitude cheos de taboleiros, un caracol, longas rectas e zonas moi técnicas.

Cos deportistas júnior masculinos arrincou o Gran Premio Cidade de Pontevedra, onde se viu unha carreira moi igualada con Hodei Muñoz (Alimco Campagnolo) na cabeza dun grupo de dez deportistas.

Ao chegar á última volta, Unax Galán (Seguros Bilbao Miribilla) e Muñoz marcháronse en solitario, pero foi este último o que, cun sprint, distanciouse do seu opoñente para facerse co triunfo da carreira e ser o novo líder da competición. O podio completárono Galán e David Ivars (Grupeta da Safor).

A segunda proba do día arrincou a partir das 10:15 horas coa carreira júnior feminina, onde as galegas Lorena Patiño (XSM), Aroa Otero (Froiz) e Marta Estévez (XSM) chegaban como grandes favoritas e mantivéronse na cabeza acompañadas por Irati Aranguren (Andoaingo Txirrindulari Eskola). Por detrás delas ía un grupo perseguidor de catro francesas.

Unha vez pasada a última volta a líder da Copa Lorena Patiño tomou o mando acompañada unicamente por Aroa Otero a moi poucos metros, mentres a vasca empezábase a quedar descolgada a 32 segundos da galega. Xa na recta final, Patiño non deu opción á do Froiz, que foi segunda con 12 segundos de diferenza. A francesa Lison Desprez (Vc de Levron Coetmieux) completou o podio e a marinense Marta Estévez foi cuarta.

Despois chegou a quenda da proba elite e sub-23 feminina, dominada por completo por Laura Verdonscht (De Ceuster-Bonache), Sofía Rodríguez (Bizkaia-Durango) e Lucía González (Nesta), que estiveron na cabeza de carreira en todo momento.

No cuarto paso por meta, a do Bizkaia se desolgó da cabeza, onde continuou a bonita loita entre a belga e a do Nesta. Con todo, na última volta, Verdonscht non deu opción aos seus opoñentes e logrou o seu segundo triunfo na Copa de España ao impoñerse na liña de meta a Lucía González, que repetiu segundo posto. Sofía Rodríguez foi terceira.

Nas sub-23 a gañadora foi a belga Julie Brouwers (Circus-Re Uz-Technord), segunda foi a francesa Lucie Liboreau (Aaj Blois Cyclisme) e terceira a galega Laura Mira (Farto), que se mantén líder da Copa España da súa categoría.

A xornada matinal pechouna a proba masculina elite e sub-23, marcada polo alto ritmo imposto por Felipe Orts (Burgos BH), que se escabulló cuns metros de vantaxe sobre o belga Thijs Aerts (Circus- Re Uz-Technord) e Gonzalo Inguanzo (Froiz) encabezando o grupo perseguidor.

Orts seguiu rodando moi forte aumentando a súa diferenza en cada volta sobre os seus competidores, pero tras a chegada ao cuarto paso, Kevin Suárez (Nesta) recortou a vantaxe e o belga Jens Dekker (Wsv de Peddelaars) colocouse terceiro ao adiantar a Mario Junquera (Unicaja Gijón).

Coa entrada na última volta chegou o momento da verdade con Suárez superando a Orts en 26 segundos e culminando a súa remontada para lograr así o seu segundo triunfo na Copa de España. Dekker foi terceiro e Gonzalo Inguanzo cuarto.

As alegrías para o Froiz continuaron coa carreira sub-23 coa vitoria de Miguel Rodríguez, que se impuxo con 12 segundos de vantaxe sobre Alain Suárez (Nesta), novo líder da Copa de España da categoría. O podio desta categoría completouno Bailey Groenendaal (Wv Schijndel).

Consulta todos os resultados do Gran Premio Cidade de Pontevedra nesta ligazón