Comezou o último festival do verán con Trueno, Dellafuente e SFDK

Río Verbena Fest © Mónica Patxot Río Verbena Fest © Mónica Patxot Río Verbena Fest © Mónica Patxot Río Verbena Fest © Mónica Patxot

Unhas 9.000 persoas gozaron este venres no Recinto Feiral de Pontevedra do último festival do verán, o Río Verbena Fest que trouxo á Boa Vila a estrelas da música urbana.

O primeiro en saltar ao escenario foi o rapero Trueno. O artista de Buenos Aires ten só 20 anos e un enorme recoñecemento na escena do rap en español. Non deixa de cultivar éxitos como “Atrevido” e xa realizou colaboracións con grandes artistas como Nicki Nicole e Bizarrap no seu tema “Mamichula”.

Dellafuente, o trapero que máis o peta no noso país chegou onte á noite ao Río Verbena unindo o trap máis urbano co flamenco das súas raíces e os ritmos latinos. Letras emotivas que mostran a realidade do día a día da xente de barrio que conquistan ao público en cada concerto.

Tamén actuou o dúo máis icónico do rap español: SFDK. Grupo de rap sevillano formado por Zatu e Acción Sánchez, unha auténtica lenda no mundo do hip hop nacional. As súas letras xa son himnos, e lonxe de conformarse, non deixaron de innovar con cada disco. O seu directo desborda enerxía, con interpretacións impolutas, cheas de forza, carisma e capacidade para emocionar.

A festa estivo garantida en Río Verbena co talento de Certain People para mesturar diferentes xéneros e crear unha atmosfera chea de ritmo. Certain People é o proxecto dos DJ’s José Gonzalez e Manuel Gómez coa súa fusión de estilos que abarca desde Detroit ata Chicago e Nova York, sen esquecer nunca as súas raíces e a inspiración que atopan no Funk e o Disco.

Desde o escenario Xacobeo, eles puxeron o broche de ouro á primeiro xornada festivalera que tamén incluíu as actuacións de O Rabelo, Thom Archi, La Mosca Valiente e Chroma.