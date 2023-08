Leo Bassi oficiará unha "misa patólica" no Festaclown de Vilagarcía en memoria do clown Jango Edwards

O clown Jango Edwards, falecido aos 73 anos en Barcelona © https://www.facebook.com/JangoEdwardsOfficial?locale=es_ES Leo Bassi © Leo Bassi

Jango Edwards, mestre da arte do humor clown e unha personalidade historicamente vinculada ao Festaclown, recibirá unha homenaxe a cargo do cómico Leo Bassi o vindeiro sábado 12 de agosto ás 14.30 horas na Praza da Ravella, en Vilagarcía de Arousa, durante as actividades do Festaclown.

Edwards e Bassi participaran tamén no Festiclown cando se celebraba este evento en Pontevedra. "Jango Edwards era un mestre, amigo, xenio, humano e irreverente polos catro custados", escribiu Iván Prado, director do Festaclown e de Pallasos en Rebeldía.

Jango Edwards, clown estadounidense provocador, falecía aos 73 anos o sábado 5 de agosto en Barcelona.

Leo Bassi ofrecerá, por primeira vez no últimos nove anos, a súa famosa "misa patólica" en Galicia. Trátase dunha adaptación escénica dunha misa bufonesca onde realiza o culto a un pato de goma amarelo e durante a proposta, o cómico convida a reflexionar sobre os valores nos que vive a cidadanía.