RADIO.- Navegamos na épica medieval, a supervivencia e a vinganza da nova novela de Jorge Molist

Jorge Molist é unha referencia da novela histórica. Acaba de publicar 'El latido del mar' coa que volve mergullarse no século XIII, as batallas polo dominio do Mediterráneo, a Coroa de Aragón, os reis de Francia, as cruzadas en Terra Santa, o papado medieval, as ordes militares... xunto a unha historia familiar de supervivencia e vinganza.

Charlamos no podcast 'Cara a cara' deste último título e tamén da súa paixón desde a infancia polos libros grazas a unha biblioteca municipal, a do barrio do Raval barcelonés en que vivía. "Entrar nunha biblioteca era entrar nun mundo marabilloso, cheo de aventuras en forma de libro. Entusiasmábanme os libros, o meu pai tamén era un gran lector, non tivo unha gran formación formal, con todo sabía moito porque era un gran lector. Os libros achéganche moito na vida", afirma Molist.

En 'El latido del mar' o público lector atópase a un personaxe histórico que tamén é parte da literatura española, Roger de Flor ou 'Tirant lo Blanch'. Un libro que xurdiu do cadro que se atopa no Senado español, 'A entrada de Roger de Flor en Constantinopla'.

O seu autor indaga e reconstrúe de forma ficcionada o que a Historia non proporciona sobre a infancia e mocidade de Roger xunto á súa nai Blanca Coppola, viúva de Ricardo von Blume. Ambos, separados da súa familia, han de sobrevivir en Brindisi a unha nova vida que nada ten que ver coa súa liñaxe nobre. O mar convértese na esperanza de prosperidade.

