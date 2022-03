O marinense Santiago Louzao presenta en sociedade "Aquellos maravillosos años", o seu debut literario

Presentación do libro "Aquellos maravillosos años" de Santiago Louzao © Concello de Marín

O Museo Manuel Torres foi o lugar elixido polo escritor marinense Santiago Louzao para presentar o seu primeiro proxecto literario, unha novela titulada Aquellos maravillosos años.

Este primeiro libro, ambientado a cabalo entre Galicia e Cuba, supón unha viaxe ao pasado dun grupo de amigos, co propio autor como protagonista.

A educación, a sexualidade, a música, as drogas e toda a maneira de vivir durante a adolescencia deste grupo de personaxes é o fío condutor da historia, que quere ser unha oportunidade de viaxar a aqueles marabillosos anos de xuventude.

Santiago Louzao (Marín, 1977) viviu en Marín case toda a súa infancia e adolescencia. Iniciou os seus estudos de Bioloxía na Universidade de Santiago de Compostela pero anos despois reconduciu a súa vida como empresario no sector da hostalaría en Pontevedra.

Posteriormente, tivo que marchar de Galicia por traballo. O primeiro destino foi Mallorca, onde exerceu como funcionario no Ministerio do Interior. A continuación, tivo que reciclarse novamente no sector dos hidrocarburos, tamén na illa.

Despois, volveu emigrar, desta vez a Barcelona, para traballar como Expert Flight Dispatcher na aviación. Aquí, nesta última etapa, aproveitando a crise do sector a causa da pandemia, é cando por fin saca adiante este libro, que tanto tempo levaba roldando na súa mente.

Tendo familia e amizades en Cuba e despois de máis de quince viaxes a esta histórica illa, tan vinculada a Galicia como se pode descubrir no libro, acabou por convertela na súa segunda patria e un dos escenarios da que é o seu debut literario.