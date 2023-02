Nace en Pontevedra o Premio de Novela Histórica Dona Urraca, único en Galicia deste xénero

Carmela Silva falando do Premio Dona Urraca © Deputación Provincial de Pontevedra

Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra, xunto coa directora da editorial Guiverny, Belén Fuertes, anunciaron a creación do premio de novela histórica Dona Urraca, o primeiro galardón dedicado a unha temática que ten unha "enorme presenza e demanda" entre os lectores.

Este premio, que estará dotado con 6.000 euros, valorará a ambientación da trama na provincia de Pontevedra e a visibilización do papel das mulleres na historia. Iso si, non serán dous requisitos obrigatorios.

As novelas que se presenten, que poderán estar escritas en galego ou castelán, terán que ser inéditas e estar enmarcadas na recreación dun período histórico do pasado ou incluír personaxes ou eventos ficticios ambientados no pasado.

O prazo para presentarse conclúe o 1 de xullo e, no caso de querer coñecer máis información, as persoas interesadas deben consultar as bases do premio.

O xurado que elixirá a obra gañadora estará composto polos escritores Teresa Moure, Xosé Ramón Pena, Belén Fuertes, Inma López Silva e Arantza Portabales. A eles sumarase Begoña Fernández, traballadora do servizo de Cultura da Deputación,

A dirixente provincial celebrou o "acerto" de que este premio adopte o nome de Dona Urraca, un personaxe "extraordinario" que foi, segundo subliñou, "a primeira raíña de Europa alá polo século XII" e que tivo unha presenza "moi importante" en Pontevedra.

Belén Fuertes, pola súa banda, remarcou que este galardón literario pretende promover un xénero "infrarrepresentado" en materia de premios e dar a coñecer "o noso rico acervo cultural".

Dona Urraca, engadiu, "foi unha das figuras máis importantes da historia de Galicia e de toda a península, unha figura poliédrica que desempeñou un papel moi importante que foi silenciado", expresando o seu desexo de que sexa a protagonista da novela gañadora.

O autor ou autora gañadora, ademais dos 6.000 euros de premio, verá a súa obra editada pola compañía que, xunto coa Deputación de Pontevedra, impulsa este galardón, a Editorial Guiverny.