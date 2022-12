O Consello da Xunta aproba a declaración BIC da zona arqueolóxica de Adro Vello, no Grove

O Consello da Xunta aprobou este xoves o decreto de declaración como ben de interese cultural (BIC) na categoría de zona arqueolóxica de Adro Vello, o que supón a aplicación do réxime de tutela da Lei do patrimonio cultural de Galicia e o maior nivel de protección deste xacemento arqueolóxico do concello do Grove.

O Goberno autonómico culmina así o procedemento iniciado en 2021 para declarar BIC esta zona situada no bordo da praia do Carreiro, na parroquia de San Vicente do Mar.

Fundaméntase no seu interese científico e cultural, así como na súa importancia histórica e arqueolóxica, que o configuran como "un dos bens arqueolóxicos máis sobranceiros da Comunidade galega".

Nesta liña, o decreto aprobado hoxe e que se publicará posteriormente no Diario Oficial de Galicia establece que a zona arqueolóxica de Adro Vello constitúe "un fito de importancia clave para comprender o pasado e presente da comarca do Salnés". Así, a súa longa secuencia de ocupación e a variada tipoloxía de restos, que van desde unha factoría de salgadura e unha vila romana ata un sistema defensivo, unha igrexa, restos de cerámica ou unha necrópole de inhumación con ata dez niveis, avalan o potencial de Adro Vello como un recurso de primeira magnitude e nunha das zonas arqueolóxicas máis importantes do noroeste peninsular.

A declaración impulsada pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades recolle tamén que o xacemento reúne as características necesarias como zona arqueolóxica debido ao seu carácter sobranceiro e valor singular.

DELIMITACIÓN E CONTORNO

Tanto a delimitación coma o contorno de protección determinouse seguindo unha serie de criterios que permitisen unha preservación efectiva dos restos, atendendo á probable extensión destes e á morfoloxía do terreo. Para iso, procurouse seguir os límites actuais do catastro e a morfoloxía do propio terreo e integrouse tamén parte da praia tendo en conta a aparición constante de restos arqueolóxicos.

Ademais, no contorno de protección están integrados todos aqueles elementos arqueolóxicos, arquitectónicos e etnográficos próximos ao xacemento que foron localizados ou recuperados desde a época romana ata a actualidade co obxectivo de preservar os espazos cuxa afección pode estar vencellada á comprensión dos valores culturais, de estudo ou de apreciación deste xacemento.

RESTOS DA ÉPOCA ROMANA E ALTOMEDIEVAL

A zona arqueolóxica de Adro Vello presenta numerosos restos de época romana e altomedieval de grande interese arqueolóxico, científico e cultural. Concretamente, os restos existentes inclúen desde unha factoría, ata unha área de explotación de recursos mariños, unha necrópole, unha igrexa ou un conxunto defensivo baixomedieval (torre e cerca) e unha ara dedicada á deidade local Deverius.

Ademais da importancia para o estudo da época romana, esta zona tamén supón un punto estratéxico da tradición xacobea que foi obxecto de varias actuacións arqueolóxicas de escavación entre 1983 a 1990, baixo a dirección de José Carro Otero. Durante este ano, a Xunta, coa colaboración da Universidade de Vigo, desenvolveu unha campaña para ampliar o coñecemento sobre este espazo cuxos primeiros resultados amosan un xacemento moi rico onde se visualizan 18 séculos da historia de Galicia.