A Sala Karma e o Canteira Fest de Vilaboa, finalistas nos novenos Premios Martín Códax da Música

Cunha gran festa celebrada en Cambados, os Premios Martín Códax da Música desvelaron os finalistas para a súa novena edición. E entre os nominados que optarán aos galardóns que se entregarán o 5 de outubro no Pazo da Cultura de Pontevedra, hai presenza pontevedresa.

A Sala Karma é unha das tres salas de concertos que competirán polo premio, xunto á Sala Rebullón (Mos) e A Arca da Noe (Vilar de Santos). O Canteira Fest de Vilaboa, pola súa banda, competirá na categoría de festivais co Canjazz de Cangas e o Festival de Ortigueira.

Ademais, na categoría de espazos de comunicación musical, optará ao premio o programa Descúbreas da Deputación de Pontevedra, xunto a Ondas Indies (Radio Galega) e A Xente de Teo.

En total serán corenta e cinco bandas e artistas, tres por cada categoría musical, os que pasaron á recta final. Serán agora os socios de Músicas Ao Vivo os que elixirán os gañadores.

Na categoría de Pop e Indie os artistas seleccionados son De Vacas, Anxo Araujo e Néboa; en Rock, Familia Caamagno, Moura e Bala e en Blues, Funk e Soul, Nastasia Zürcher, Udra e O Cadelo Lunático.

As tres propostas finalistas en Canción de Autor/a son Antía Muíño, Xóan Curiel e Sofía Espiñeira, mentres que en Músicas Urbanas son Rebeliom do Inframundo, O Rabelo e Ilmarto. Grande Amore, Garza e Hilario Rodeiro recibiron o seu agasallo como finalistas da categoría de Electrónica e, no caso do Metal, os afortunados foron os grupos Arrhythmia, Grima e Teima.

No apartado de Música Clásica e Contemporánea son finalistas Samudra Trío, Katerina Linke e Fernando Abreu; e en Jazz e Músicas Improvisadas, Xosé Miguélez 4tet, Orquestra Galega de Liberación e Valentín Caamaño.

Na categoría de Músicas do Mundo e Mestizaxe, resultado de fusionar as dúas existentes nas edicións previas dos premios, chegan á final Catuxa Salom, Nebra e Sheila Patricia. En Música Tradicional, Airiños da Freba, Cántigas e Frores, e Os da Porfía foron os nomeados, e en Folk foi a quenda de Cuarteto Caramuxo, Oîma e Os d’Abaixo.

Mamá Cabra, Pitusa Semifusa e Martiña Soñadora son os proxectos musicais que resultaron finalistas na categoría Infantil; mentres que en Orquestras, Grupos e Música de Verbena a triada finalista é La Oca Band, Bicoia e América de Vigo, e en Bandas de Música Popular, a Banda Unión Musical de Meaño, a Banda de Música Cultural de Salceda e A Banda de Lombás.

Ademais o xurado encargouse de seleccionar o premio Artista Emerxente, unha das novidades en canto a categorías extraordinarias que se darán a coñecer na propia gala deste ano. Abrirase a participación tamén ao público, que poderá votar na outra nova categoría extraordinaria desta edición (Artista do Ano) a través da páxina web dos premios. Nos próximos días tamén se desvelará o Premio Honorífico 2022.