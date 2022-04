Así é "Híbridas en Santa Clara", o "agromar" do antigo convento como referente cultural

Presentación do programa "Híbridas en Santa Clara" © Mónica Patxot Presentación do programa "Híbridas en Santa Clara" © Mónica Patxot Presentación do programa "Híbridas en Santa Clara" © Mónica Patxot Presentación do programa "Híbridas en Santa Clara" © Mónica Patxot Presentación do programa "Híbridas en Santa Clara" © Mónica Patxot Programación de "Híbridas en Santa Clara" © Concello de Pontevedra

Híbrido/a. Dito dunha cousa: Que é produto de elementos de distinta natureza.

Con ese espírito nace un novo programa cultural en Pontevedra. É unha aposta por fusionar diferentes disciplinas artísticas e facelo ademais nun marco incomparable: a igrexa do antigo convento de Santa Clara. De aí o nome elixido, "Híbridas en Santa Clara".

Serán ata 32 propostas artísticas, repartidas en seis ciclos diferentes, que foron pensadas "expresamente" para este histórico espazo, segundo destacou na súa presentación o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

"Híbridas en Santa Clara" incluirá actuacións de grupos e artistas galegos e, sobre todo, de Pontevedra durante os meses de abril e maio, que dan forma a unha programación "realmente ambiciosa", subliñou Fernández Lores, que nace "con vocación de continuidade".

"Queremos aproveitar ou comezo do agromar do Santa Clara do futuro", destacou o rexedor pontevedrés, que recoñeceu que " cando ou vin pensei que era imposible reunir e promover algo así en apenas catro meses desde que adquirimos ou convento".

O concerto de Caamaño & Ameixeiras (8 de abril) será a primeira actuación incluída nesta nova oferta cultural. Será o arranque do ciclo Mesturas, que busca poñer en valor á muller, tanto na súa faceta de compositoras como de intérpretes.

A este dúo de folk seguiranlle as pontevedresas Samudra Trío (9 de abril), Catro Cores (13 de abril), o Dúo Boulanger (8 de maio), Rosalía Gómez Lasheras (12 de maio), o Quinteto Globo (20 de maio) e o espectáculo Apatacón de Faia Díaz e Vero Rilo (29 de maio).

Sons no Retablo, pola súa banda, apostará pola música clásica con Capela Madrigalista e o Quinteto Rubato (10 de abril), Camerata Arven (12 de abril), Abraham Cupeiro (17 de abril), o Dúo Paganini (23 de abril), Hércules Brass (24 de abril), Deleria (29 de abril), Pedro Lamas & Coro de Voces Rurais dAs Mariñas (1 de maio) ou Iván Fernández (13 de maio).

A Orquestra Clásica de Vigo, coincidindo co Día das Letras Galegas (17 de maio), pechará este ciclo estreando para o público o órgano do convento de Santa Clara.

O terceiro dos ciclos será Danza, con actuacións de estilo contemporáneo a cargo de Kirenia Danza (16 de abril) e Lasala Danza (1 de maio).

Os días 19, 20 e 21 de abril será a quenda de Música sen palabras, coa proxección de tres filmes de cinema mudo, Nanuk o esquimal, O maquinista da xeral e Amencer, ás que o pianista e compositor vigués Brais González poñeralle a música en directo.

En Desconecta, que convida o público a evadirse a través da música, actuarán Bleuenn Le Friec (22 de abril), Cromosons (30 de abril), Simant Dúo (14 de maio), Alberto Vilas (15 de maio), Benxamín Otero e Germán Díaz (21 de maio), Noé Rodrigo (22 de maio) e Margarida Mariño (27 de maio).

Por último, Pianos fará un percorrido pola composición clásica, o jazz, o flamenco ou os sons electrónicos con Goretti Domínguez e alumnado (5 de maio), Chano Domínguez (6 de maio), Isabel Pérez Dobarro (7 de maio) e María Domínguez & Laura Iturralde (8 de maio).

Todas estas citas culturais serán de entrada gratuíta ata completar o aforo, unhas 155 persoas sentadas, aínda que se poderá aumentar con público de pé se o permiten as normas que estean en vigor en cada momento pola situación epidemiolóxica da pandemia.

Para financiar esta programación cultural, o Concello de Pontevedra destinará uns 120.000 euros, segundo explicou a edil responsable de Festas, Carme da Silva.

ACTUACIÓN DE SAMUDRA TRÍO

A presentación de "Híbridas en Santa Clara" incluíu unha actuación en directo de Samudra Trío que, ao terminar, destacaron que "para nós é unha oportunidade de compartir ou que nós concibimos como música clásica".

Yamini Prabhu, unha dos seus integrantes, sinala que "nós achegamos ao público a música clásica de todo o mundo e non só a europea", polo que afirma que lles fai "moita ilusión" formar parte deste ciclo "nun sitio con tanta historia e tan acolledor".

Para Brais González "é un honra" que contasen coa súa participación e que se aposte pola cultura e a creación galega "dándolle voz a propostas que ás veces non teñen unha cabida tan clara noutros tipos de ciclos ou festivais", facéndoo ademais "con esta magnitude".

A este respecto, Goretti Domínguez engadiu que se trata dunha proposta "súper interesante", polo que asegura sentirse "privilexiada" por participar xunto co seu alumnado, "que están moi ilusionados porque coñecen o sitio e nunca se imaxinaron que ían estar tocando aí".