Unha conferencia para descubrir detalles sobre o Tesouro de Caldas

Os veciños de Caldas de Reis teñen unha cita este venres 18 de febreiro no Auditorio Municipal (18.00 horas) para coñecer detalles sobre un dos seus grandes valores arqueolóxicos, o coñecido como Tesouro de Caldas que conserva o Museo de Pontevedra.

Trátase dunha conferencia "organizada polo Concello en colaboración co Grupo de Innovación Docente en Educación Patrimonial da Universidade de Vigo e forma parte dos actos organizados en conmemoración do 80 aniversario do achado, que tiveron que ser aprazados por mor da pandemia", explicou a concelleira de Cultura, María López.

A charla será impartida pola Dra. Beatriz Comendador, profesora e investigadora da Universidade de Vigo, que explicará por unha banda o valor tecnolóxico, simbólico e arqueolóxico do depósito e por outro sobre o valor inmaterial, antropolóxico e social do mesmo.

O Depósito das Silgadas, máis coñecido como o Tesouro de Caldas, é un depósito de obxectos de ouro da Idade de Bronce do que se conservan no museo pontevedrés 14,9 quilos, constituíndo un referente entre os tesouros áureos prehistóricos do occidente europeo. A pesar do seu gran valor trátase dun gran descoñecido ao non contar con apenas investigacións, publicacións ou proxectos divulgativos.

O tesouro foi localizado por uns veciños de Caldas e foi parcialmente vendido polos seus descubridores, formando o relato destes feitos parte da historia deste singular achado.