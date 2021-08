Juan Perro e Luis Piedrahita triunfan nas Festas que continúan, este venres, con Budiño e Blanco Palamera

A sexta noite das Festas da Peregrina comezaba ás 21.00 horas coa actuación na praza da Ferrería do artista Xulio Lorenzo, que ofrecía temas de orixe celta e obras folk da súa propia autoría.

Ás 22.00 horas, Juan Perro, ex líder de Radio Futura, subíase ao escenario da praza de España para ofrecer un concerto no que non faltaron referencias a temas da mítica banda dos oitenta como 'Semilla Negra'. Santiago Auserón tamén subiu ao escenario como convidada especial á cantante Uxía para realizar unha homenaxe ao desaparecido músico galego Narf nunha velada marcada por ritmos latinos.

Media hora máis tarde, o cómico Luis Piedrahita ofrecía unha actuación ante numeroso público nas pistas de Campolongo cos seus habituais xogos de palabras e cheo de enxeño.

Este venres, a programación da semana grande das festas continúa a partir das 21.00 horas con Vocal Tempo. Ás 22.00 horas chegará o famoso gaiteiro Xosé Manuel Budiño coa mellor música folclórica á praza de España e a noite continuará, a partir das 22.30 horas, nas pistas de Campolongo con Blanco Palamera, o dúo compostelán que ofrece sons frescos recuperando diferentes estilos como o funk ou a bossa nova.

Como durante toda a semana, ás 00.00 haberá un novo lanzamento de fogos artificiais desde un punto sorpresa da cidade co obxectivo de evitar aglomeracións.