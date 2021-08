Nove premios máis para a asociación Sete Espadelas no certame do Día do Enxalzamento do Traxe Galego

Foto grupal dos nove galardóns obtidos pola Asociación Etnográfica Sete Espadelas © Asociación Etnográfica Sete Espadelas Traxe da Ponte Ulla e Traxe de Santiago © Asociación Etnográfica Sete Espadelas

A 42 edición do concurso do Día do enxalzamento do traxe galego, que se celebra en Santiago de Compostela, volveu converterse nun escenario de éxito para a asociación etnográfica pontevedresa Sete Espadelas, que lograba nove dos trece premios que se entregaban nesta cita cultural.

O xurado formado por integrantes do Museo do Pobo Galego, Concello de Santiago, Seminario de Estudos Galegos, Fundación Rosalía de Castro e outras autoridades culturais outorgaba a Sete Espadelas os seguintes galardóns:

1º premio traxe de garda de home: Traxe de Santiago de Compostela

2º premio traxe de garda de home: Traxe de Ribadeo

2º premio traxe de garda de muller: Traxe da Ponte Ulla - Vedra

1º premio traxe de cotío de muller: Traxe de Duarría – Castro de Rei

1º premio traxe completo antigo: Traxe da Raia seca

1º premio traxe de cotío de home: Traxe de carrexón do Ribeiro

2º premio traxe de cotío de home: Traxe de Camba - Laza

1º premio traxe de nena: Traxe do Salnés

1º premio grupo de máis de 10 persoas: Leiteiras en Santiago.

A Asociación Etnográfica Sete Espadelas, desta forma, volve obter os principais premios neste certame, tal e como sucedeu en edicións anteriores e xa suma 37 premios no Día do Enxalzamento do Traxe de Santiago e 11 premios de Investigación Antón Fraguas. A agrupación pontevedresa naceu co obxectivo de estudar, conservar, divulgar e reproducir o traxe tradicional galego baixo a dirección de José Luis Rodríguez e David Quiñones.

Sete Espadelas realizaba en 2019, antes da pandemia, a exposición 'Galicia, a terra dos mil panos', no Edificio Castelao do Museo de Pontevedra, que logrou máis de 11.000 visitantes e en xuño deste ano converteuse na única agrupación de Galicia no Festival Multimedia de Indumentaria Tradicional Camiño de Santiago, que se celebrou na cidade de Zamora.