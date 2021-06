Sete Espadelas representa a Galicia no I Festival Multimedia de indumentaria tradicional de Zamora

A Asociación Etnográfica Sete Espadelas de Pontevedra participou con éxito no primeiro Festival Multimedia de indumentaria tradicional Camiño de Santiago de Zamora, que se desenvolveu durante os días 7 e 20 de xuño neste municipio de Castela e León.

Este certame está organizado pola Agrupación La Morana coa idea de reunir nun evento ás mellores coleccións de indumentaria tradicional, sempre co fío condutor do Camiño de Santiago.

O modista Lorenzo Caprile foi o encargado de inaugurar esta cita e destacou a importancia de conservar a indumentaria propia de cada comarca.

Este festival contou cunha exposición de traxes tradicionais, un ciclo de conferencias e un conxunto de mostras de indumentaria que se presentaban no Teatro Ramos Carrión da cidade zamorana.

Ademais de Sete Espadelas, nesta edición participaron agrupacións de Cáceres, Salamanca, Zamora e León ofrecendo elementos do Camiño Francés a Santiago e a Vía da Prata.

O grupo pontevedrés presentaba cinco traxes na exposición conxunta e ofrecía a conferencia 'O traxe tradicional galego e as influencias do Camiño de Santiago' a cargo de José Luis Rodríguez e David Quiñones, máximos representantes de Sete Espadelas.

Por último, para clausurar o festival, o colectivo presentou o seu espectáculo 'Cando todos os camiños ían a Compostela. Os traxes do Camiño', cunha pasarela de 50 traxes tradicionais procedentes de distintos puntos que percorren os distintos Camiños de Santiago.

As vestimentas procedían de lugares por onde atravesa o Camiño Francés, o Primitivo, a Vía da Prata, o Camiño Portugués, o do Norte, o Inglés, o de Fisterra e Muxía, o Camiño de Inverno ou o do Roteiro do Mar de Arousa.

Neste espectáculo destácase a importancia das grandes influencias que o Camiño a Santiago tivo na indumentaria tradicional galega coa achega de tecidos e pezas procedentes doutros lugares, que se foron adaptando á vestimenta como os panos de Béjar, os mantones de Manila ou o veludo francés.

A asociación etnográfica Sete Espadelas conta con 150 persoas asociadas e desenvolve unha actividade de estudo, conservación, divulgación e reprodución do traxe tradicional galego.

Desde o seu inicio suma máis de 28 premios no Día do Enxalzamento do Traxe de Santiago e 11 premios de Investigación Antón Fraguas. Ata finais de xullo, a agrupación é a comisaria da exposición 'A seda: o tesouro que chegou da China a Galicia', que se pode visitar no Museo Etnolóxico de Ribadavia.