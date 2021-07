A música de Dvicio anima a véspera do Día do Carme en Marín

Concerto de Dvicio nas Festas do Carme de Marín © Cristina Saiz Concerto de Dvicio nas Festas do Carme de Marín © Cristina Saiz

A banda madrileña Dvicio puxo a banda sonora á noite deste xoves, véspera do Día do Carme, en Marín. Fixérono nun concerto celebrado na Praza de España.

Na súa actuación, ademais de repasar os seus grandes éxitos, o grupo liderado polo cantante Andrés Ceballos interpretou os temas do seu último traballo discográfico, Impulso.

A pesar de que as restricións pola covid-19 obrigaron a que todo o público se mantivera sentado durante esta actuación, moitos non resistiron a tentación de bailar ao ritmo da música de Dvicio, que puxo o broche de ouro a toda unha xornada festiva.

As Festas do Carme continuarán este venres. Ás 12.00 horas, será a misa na honra da Virxe do Carme co Coro Lembranzas, na igrexa de Santa María do Porto, e ás 13.00 horas haberá un concerto da Banda de Música de Catoira na Alameda.

A partir das 19.00 horas, será a quenda da procesión marítimo-terrestre, co acompañamento de Chaneiros. Ás 21.00 horas, será a actuación infantil Tarabelos na Alameda.

Ás 22.30 horas, na Praza de España, actuará a orquestra París de Noia, e desde as 23.00 horas, a animación musical será con Los Coleguitas, Legends e Chroma, en Méndez Núñez, a Praza 8M e Ezequiel Massoni, respectivamente.

Para rematar o Día do Carme, ás 00.00 horas haberá unha gran tirada de fogos de artificio.