Arrancan as Festas do Carme de Marín, cun ollo posto nas restricións pola pandemia

A pesar do aumento da incidencia da pandemia no municipio, Marín chega ás Festas do Carme mantendo intacta a programación prevista. Iso si, cunha petición engadida por parte da alcaldesa para cumprir coas restricións e evitar a propagación dos contaxios.

As actividades, recorda María Ramallo, xa se deseñaron tendo en conta todos os protocolos sanitarios esixidos polas autoridades.

Deste xeito, mañá ás 12.00 horas arrancará a programación co programa Violencia Zero da Deputación, na Alameda, a cargo da artista Sue Moreno.

As actividades retomaranse ás 20.30 horas coa Charanga Noroeste, que paseará a súa música polas rúas de Marín. Ás 21.00 horas, o Mago Paco fará as delicias dos máis pequenos na Alameda e ás 22.30 horas será o concerto de DVicio no aparcamento da Praza de España.

A partir das 23.00 horas, a animación estará a cargo de Conductores Suicidas, Pop Rock y Café con Leche e Moonsign, na Alameda, Méndez Núñez e Ezequiel Massoni, respectivamente.

O venres, Día do Carme, o pasarrúas de Picuíña comezará pasar polas rúas de Marín a partir das 11.30 horas. Ás 12.00 horas, será a misa na honra da Virxe do Carme co Coro Lembranzas, na igrexa de Santa María do Porto. Ás 13.00 horas, haberá un concerto da Banda de Música de Catoira na Alameda e ás 18.30 horas será a ofrenda floral á Virxe do Carme.

A partir das 19.00 horas, será a quenda da procesión marítimo-terrestre, co acompañamento de Chaneiros. Unha hora e media máis tarde, seguirá Chaneiros de pasarrúas e ás 21.00 horas, será a actuación infantil Tarabelos na Alameda.

Ás 22.30 horas, na Praza de España, actuará a orquestra París de Noia, e desde as 23.00 horas, a animación musical será con Los Coleguitas, Legends e Chroma, en Méndez Núñez, a Praza 8M e Ezequiel Massoni, respectivamente. Para rematar o Día do Carme, ás 00.00 horas haberá unha gran tirada de fogos de artificio.